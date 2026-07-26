Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y críticó a Lula en Brasil

El presidente de la Nación, Javier Milei, brindó este sábado un respaldo explícito a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, quien fue presentado como el postulante del Partido Liberal para competir en las elecciones del próximo 4 de octubre frente al actual mandatario brasileño, Lula da Silva, que buscará su cuarto mandato.