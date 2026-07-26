Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y críticó a Lula en Brasil

El presidente de la Nación, Javier Milei, brindó este sábado un respaldo explícito a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, quien fue presentado como el postulante del Partido Liberal para competir en las elecciones del próximo 4 de octubre frente al actual mandatario brasileño, Lula da Silva, que buscará su cuarto mandato.
El jefe de Estado argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde pronunció un discurso con fuertes críticas hacia Lula.
Sin mencionarlo en todos los pasajes de manera directa, lo calificó con expresiones como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”.
Durante su exposición, el mandatario comparó el escenario político brasileño con el argentino y sostuvo que la gestión de Lula representa un factor de incertidumbre para la economía.
“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario”, dijo.
“¿Por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro”, aseguró.
Otro de los momentos más polémicos de su discurso llegó cuando hizo referencia a la decisión del juez Alexandre de Moraes, quien le impidió pasar por Brasilia para visitar al ex presidente Jair Bolsonaro. “Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado”.
El encuentro
Antes de participar de la convención partidaria, Milei y Flávio Bolsonaro mantuvieron un encuentro privado que luego fue difundido por el senador brasileño en sus redes sociales.
En ese intercambio, el mandatario argentino expresó: “Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”. A lo que Bolsonaro respondió: “Vamos a combatir el terrorismo juntos”.
La Casa Rosada presentó el viaje como una visita destinada a fortalecer los vínculos entre Argentina y el estado de San Pablo.
Sin embargo, la agenda también dejó en evidencia un objetivo político concreto: respaldar al principal rival del oficialismo brasileño sin incluir una reunión con Lula.
Ventaja para Lula
El apoyo de Milei a Flávio Bolsonaro se produce en un contexto complejo para el candidato del Partido Liberal.
Según una encuesta de Genial/Quaest, el 55% de los votantes considera que Lula será reelegido, mientras que el 25% cree que la victoria será para Flávio Bolsonaro.
Entre los votantes independientes también existe una amplia diferencia: el 52% proyecta un triunfo del actual presidente brasileño y el 14% apuesta por el senador del Partido Liberal.