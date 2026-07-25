El Tribunal Supremo de Brasil repudió los insultos de Javier Milei contra sus jueces
El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, calificó de "irrespetuosas" las declaraciones del mandatario argentino. Milei había tildado de "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes tras prohibírsele visitar a Jair Bolsonaro.
Resumen para apurados
- El Tribunal Supremo de Brasil repudió los insultos de Javier Milei contra sus jueces en San Pablo, ocurridos tras prohibirse al mandatario visitar a Jair Bolsonaro.
- El juez De Moraes impidió la reunión por las restricciones judiciales sobre Bolsonaro, lo que provocó que Milei tildara al magistrado de 'basura' y atacara a Lula.
- El conflicto deteriora las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, mientras Milei busca consolidar una alianza regional con la oposición bolsonarista.
La visita de Javier Milei a Brasil derivó en un serio incidente institucional. Lejos de las formas diplomáticas habituales, el presidente argentino utilizó su intervención en la Convención Nacional del Partido Liberal para atacar frontalmente a los poderes del Estado brasileño, al entrar sus críticas en el juez Alexandre de Moraes y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La virulencia de las palabras de Milei provocó una respuesta inmediata de la cúpula judicial de la potencia regional.
"Falta de civilidad" entre Estados
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Edson Fachin, emitió un comunicado oficial en respuesta a los calificativos de Milei, quien se refirió al juez Alexandre de Moraes como "basura calva". Fachin calificó los dichos como "una referencia irrespetuosa hacia un magistrado de la más alta Corte del país, realizada en suelo brasileño".
El magistrado brasileño remarcó que la decisión de De Moraes -que impidió a Milei visitar a un Jair Bolsonaro bajo restricciones judiciales por el intento de golpe de Estado- fue un acto jurisdiccional basado en la Constitución.
"La Presidencia del STF deplora manifestaciones incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados", aseguró Fachin al reafirmar la autonomía del Poder Judicial brasileño frente a las injerencias externas.
La ofensiva contra Lula
En el estadio Pacaembu, Milei no solo apuntó contra la justicia, sino que cargó con dureza contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario argentino trazó un paralelismo con la situación política argentina al advertir sobre los peligros económicos de la gestión del PT. "Si en Argentina teníamos el 'Riesgo Kuka', acá en Brasil hoy tienen el 'Riesgo Lula', y se refleja claramente en el mercado accionario", afirmó ante la militancia bolsonarista.
Sin mencionarlo por su nombre en varios tramos, pero con alusiones directas, Milei tildó al actual presidente de Brasil de "ladrón", "presidiario" y "totalitario". El líder libertario cuestionó la legitimidad de la detención de Bolsonaro, comparándola con los años que Lula pasó en prisión. "Sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso; ahora los burócratas impiden lo que pronto se hará realidad", afirmó en referencia a su frustrado encuentro con el exmandatario.
Apoyo a la dinastía Bolsonaro y proyección regional
El discurso de Milei funcionó como un espaldarazo explícito a la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien busca posicionarse como el principal retador del actual Gobierno de cara a las próximas elecciones.
Milei presentó al senador como el líder capaz de encabezar una "marea azul" en Sudamérica que frene el avance de la izquierda en la región.
"¿Por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro", concluyó el presidente argentino.