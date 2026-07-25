El Tribunal Supremo de Brasil repudió los insultos de Javier Milei contra sus jueces

Sin mencionarlo por su nombre en varios tramos, pero con alusiones directas, Milei tildó al actual presidente de Brasil de "ladrón", "presidiario" y "totalitario". El líder libertario cuestionó la legitimidad de la detención de Bolsonaro, comparándola con los años que Lula pasó en prisión. "Sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso; ahora los burócratas impiden lo que pronto se hará realidad", afirmó en referencia a su frustrado encuentro con el exmandatario.