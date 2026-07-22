Samuel L. Jackson, Pedro Pascal, Niall Horan y más: la lista de los famosos que apuntaron contra la Argentina tras el Mundial

El altercado entre Leandro Paredes, Eric García y Gavi, el cartel en defensa de las Islas Malvinas, las supuestas faltas cobradas en beneficio del equipo nacional, los cánticos de los hinchas y los posteos burlistas contra los rivales acabaron por concluir que la Argentina es "violenta", "racista", "sin clase" y está dotada de "malos perdedores". Estos factores dieron el tono a una debacle que se gestó desde el comienzo del certamen. El país sudamericano se convirtió en el "villano" del resto del orbe, una imagen alimentada por la estética del algoritmo y la búsqueda de interacciones que quedó plasmada en titulares de medios y en las declaraciones de figuras públicas.