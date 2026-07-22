Samuel L. Jackson, Pedro Pascal, Niall Horan y más: la lista de los famosos que apuntaron contra la Argentina tras el Mundial
Una tendencia que alcanzó a Hollywood, el congreso de Estados Unidos y la escena musical, las críticas contra la Argentina se dispararon a lo largo del globo y se acumularon en las redes sociales.
Resumen para apurados
- Celebridades como Samuel L. Jackson criticaron a Argentina en redes tras el Mundial 2026, acusando al país de racismo y faltas deportivas luego de la final.
- La controversia creció mediante "me gusta", videos virales y declaraciones de figuras como Pedro Pascal, Rosalía y la congresista EE.UU. Jasmine Crockett sobre el partido.
- El fenómeno generó rechazo local, como el boicot a shows de Rosalía, mientras datos internacionales desmienten la narrativa de discriminación colocándola líder regional.
La historia argentina fue reescrita en los últimos días. Entre acusaciones sobre una tradición históricamente racista y reclamos insólitos sobre las Islas Malvinas, el relato oficial sufrió un vuelco tras el Mundial 2026. Las redes sociales, celebridades de Hollywood, funcionarios públicos y medios de comunicación tradujeron el contexto nacional a sus propios idiomas, aunque con detalles en la trama que fueron cuestionados por los propios conocedores de su historia. Así, un amplio abanico sentenció a la Selección tras su desempeño en el torneo.
El altercado entre Leandro Paredes, Eric García y Gavi, el cartel en defensa de las Islas Malvinas, las supuestas faltas cobradas en beneficio del equipo nacional, los cánticos de los hinchas y los posteos burlistas contra los rivales acabaron por concluir que la Argentina es "violenta", "racista", "sin clase" y está dotada de "malos perdedores". Estos factores dieron el tono a una debacle que se gestó desde el comienzo del certamen. El país sudamericano se convirtió en el "villano" del resto del orbe, una imagen alimentada por la estética del algoritmo y la búsqueda de interacciones que quedó plasmada en titulares de medios y en las declaraciones de figuras públicas.
Samuel L. Jackson encendió la mecha con duras acusaciones
“Por favor, no alienten por Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, fue uno, sino el más racista de los países del mundo”, declaró el reconocido actor y productor de cine norteamericano Samuel L. Jackson tras la viralización de un meme con el rostro de Stephen, el esclavo servil de Django Unchained, vistiendo la camiseta albiceleste. Luego continuó haciendo referencia al personaje que aparece en la foto: “Si eres una persona negra que anima a este equipo, así es como te veo yo. Te escuchamos alto y claro”, sentenció el artista en sus redes sociales.
La polémica reacción de Niall Horan y las Malvinas
Otras burlas contra la nación llegaron de manera más indirecta cuando Niall Horan, el famoso exintegrante de la exitosa banda One Direction, dio “me gusta” a un posteo que muchos fanáticos interpretaron como un ademán contra la soberanía rioplatense. La imagen correspondía a una bandera española en la que se encontraba grabado “Las Malvinas son Españolas”, en un intento sarcástico por imitar al cartel que sostuvieron los jugadores al finalizar el partido contra Inglaterra.
Tras aquella burla, Horan tuvo que pedir disculpas luego de que las fanáticas locales sentenciaran su conducta. Sin más rodeos, el cantante irlandés aclaró en su cuenta de X: “Error honesto. De verdad tampoco me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por Argentina y todos mis fans allí”.
Pedro Pascal y los cuestionados "me gusta" en redes
Otro “me gusta” que se sumó a la polémica fue el del actor chileno Pedro Pascal, generando una ola de comentarios en X e Instagram de usuarios descontentos con la figura de Hollywood. La captura de pantalla mostraba la evidencia de la acción del intérprete, quien había dado su aprobación a un video de varias personas bailando mientras el texto sobreimpreso rezaba: "Gente negra viendo perder a Argentina", en alusión a la derrota del seleccionado en la final.
Rosalía y Mía Khalifa desatan la indignación de los fanáticos
La furia también se desató contra la cantante española Rosalía, quien quedó envuelta en un fuerte escándalo a solo unos días de desembarcar en el país para su serie de shows en el Movistar Arena. La artista encendió la mecha en TikTok al republicar un contenido de la influencer Mía Khalifa, en el que se la veía festejando el triunfo de España en la final con el tema "La Perla" de fondo y la leyenda: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".
La provocación no pasó desapercibida para el público local, que interpretó el uso del término "perla" como un ataque directo. La indignación escaló rápido en X, donde decenas de usuarios que habían pagado entradas costosas volcaron su rechazo y pusieron a la venta sus tickets, pidiendo incluso dejar los recitales vacíos en respuesta a lo que consideraron una falta de respeto antes de su llegada a Buenos Aires.
Por su parte, Mía Khalifa no solo fue noticia por ese clip: también presumió en sus redes haber apostado un millón de dólares en el MetLife Stadium a favor de la consagración española, embolsando una ganancia de 650.000 dólares.
Javier Bardem, Eric André, Tyrese Gibson y otras figuras se suman al rechazo
A la lista de celebridades internacionales que cargaron contra el país se sumó también el actor español Javier Bardem, quien tildó de "tramposos" a los futbolistas de la Selección y celebró que su país ganara "jugando limpio".
En la misma línea, figuras como la cantante Kazu Makino o el comediante estadounidense Eric André lanzaron fuertes descalificaciones en redes, tildando al territorio de "violento" y acusándolo de ser un "etnoestado nazi". Incluso el actor Tyrese Gibson usó su cuenta de Instagram para compartir un metraje generado con inteligencia artificial que difundía datos falsos sobre supuestas políticas de "blanqueamiento" en la Argentina de 1770, suelo que por ese entonces ni siquiera existía como entidad política independiente.
Jasmine Crockett lleva el conflicto al Congreso de EE. UU.
El fenómeno de hostilidad escaló hasta las altas esferas de la política internacional. Jasmine Crockett, congresista demócrata de Estados Unidos, aprovechó una audiencia en el Congreso para asegurar que el apoyo masivo hacia España en la final se debió a la "historia segregacionista" del país sudamericano. Durante el debate con representantes de la Institución Smithsonian, Crockett afirmó sin tapujos que "existe una historia de discriminación en lo que respecta a Argentina", sumando su voz al discurso que buscó instalar al país como el antagonista global.
La dura crítica del escritor español Pérez-Reverte
A este clima agitado se sumó el prestigioso escritor español Arturo Pérez-Reverte, habitual visitante de Buenos Aires y confeso admirador de la cultura local, quien arremetió de forma categórica en la red social X tras el tenso cruce entre Leandro Paredes, Eric García y Gavi en la final. El autor sostuvo que el equipo "no representó a la Argentina", sino únicamente a "la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", desatando un duro contrapunto con usuarios locales que le cuestionaron sumarse a la ola hostil. Aunque el periodista Jorge Fernández Díaz salió en su defensa argumentando que Reverte intentó desligar la imagen global del país del comportamiento incivilizado de algunos futbolistas, la postura del novelista terminó de encender las alarmas entre sus lectores locales.
Los datos reales que desmienten el relato
Pese a la virulencia de las acusaciones y las campañas coordinadas en redes sociales, los datos duros desmienten la versión difundida. Los rankings internacionales desarticulan la etiqueta de "país racista": según el informe de U.S. News Racial Equity, la Argentina se ubica en el puesto 20 de 89 países en materia de equidad racial, posicionándose como el mejor ubicado de toda América Latina. Sin antecedentes de plantaciones esclavistas masivas y con una historia moldeada por la inmigración, la supuesta etiqueta del "país más racista del mundo" no encuentra sustento en las estadísticas reales, sino en una narrativa alimentada por el algoritmo, la rivalidad deportiva y la búsqueda incansable de interacciones.