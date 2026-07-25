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Murió Ceferino Díaz, el exfutbolista volante de Olimpo, a sus 53 años

El fútbol argentino despide a Ceferino Díaz, uno de los grandes referentes de Olimpo y protagonista del ascenso de 2001. El exmediocampista tenía 53 años y recibió emotivos mensajes de despedida.

Por Milagro Corbalán Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • El exfutbolista argentino Ceferino Díaz falleció a los 53 años en Necochea tras padecer una grave enfermedad. Fue ídolo y capitán del club Olimpo de Bahía Blanca.
  • Díaz fue figura clave y capitán en el histórico ascenso de Olimpo a Primera en 2001. Tuvo una destacada trayectoria en clubes como Quilmes, Cipolletti y Argentinos Juniors.
  • Su partida provocó muestras de dolor en el fútbol argentino, donde es recordado como un emblema del deporte regional y un referente inolvidable para la hinchada de Olimpo.
Resumen generado con IA

El fútbol de Bahía Blanca está de luto por la muerte de Ceferino Díaz, el exfutbolista que llevó al club Olimpo a la Primera División en 2001. El deportista se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas de su club cuando le tocó ser capitán del equipo en el ascenso. El volante tenía 53 años.

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“Murió Ceferino Díaz, emblema del fútbol necochense y héroe del ascenso de Olimpo”, tituló el portal Noticias de Necochea, el primero en confirmar la triste novedad. El futbolista había nacido en Juan N. Fernández y había llegado a ser uno de los máximos referentes deportivos de su región.

Despedida a Ceferino Díaz

La Liga Necochea de Fútbol despidió a Díaz refiriéndose a él como un “emblema del fútbol de Necochea”. Además, los hinchas del club Guillermo Brown de Puerto Madryn recordaron al futbolista con un emotivo video en el que Ceferino hablaba sobre el desempeño de su equipo e incluía un compilado de algunos de sus mejores goles.

Gustavo Alfaro, de quien se consideraba que era uno de sus favoritos y quien lo entrenó en Olimpo, elogió al futbolista al definirlo como “un volante todoterreno” gracias al desempeño que siempre demostró en la cancha.

La carrera de Ceferino Díaz

En su carrera, Díaz había pasado por Defensores de Juan N. Fernández, Jorge Newbery de Lobería, Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Olimpo de Bahía Blanca, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Pero definitivamente el momento más destacado de su carrera llegó en diciembre de 2001 cuando Olimpo disputó un partido contra Instituto de Córdoba y logró vencerlo por 4 a 0. En el campeonato, se disputaba la final que le permitió al equipo ascender a la Primera División del fútbol argentino. Dos de los goles fueron anotados por Díaz.

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El último partido de Díaz fue en julio de 2007 en Juan N. Fernández. Luego decidió dedicarse a pleno a su familia y su trabajo, siempre ligado al deporte. Según Noticias de Necochea, falleció a los 53 años como consecuencia de una grave enfermedad que atravesaba.

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