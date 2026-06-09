Histórica llegada de las ballenas a Puerto Madryn: un grupo de 12 gigantes sorprendió a los turistas al nadar juntas

La masa de agua inmensa se mueve al ritmo de un aleteo majestuoso. Los colosales mamíferos se apiñan a escasos metros de la costa. De repente, Puerto Madryn se llena de vida y de una belleza impresionante. El acto se reitera en Península Valdés en un ritual incomparable. La llegada de las ballenas francas australes al sur argentino marca el inicio de la temporada de avistaje. Y este año mostró un condimento especial: una instantánea de 12 ejemplares apretujados en el Golfo Nuevo.