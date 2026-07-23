DeportesMotores

Murió Zdenek Chovanec, el piloto que fue rival de Franco Colapinto en la Fórmula 3

El automovilismo internacional está de luto por la muerte de Zdenek Chovanec, de 21 años. El piloto, que compartió pista con Franco Colapinto en la Fórmula 3, falleció el 18 de julio por causas que aún no fueron informadas.

El venezolano Chovanec falleció el 18 de julio.
El venezolano Chovanec falleció el 18 de julio.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El piloto Zdenek Chovanec, de 21 años y ex rival de Franco Colapinto en F3, falleció el 18 de julio por causas no informadas, conmocionando al automovilismo internacional.
  • Nacido en Venezuela y nacionalizado portugués, compitió en Fórmula 3 con Charouz entre 2021 y 2022 junto a Colapinto, antes de volcarse a carreras de resistencia y GT.
  • La partida del joven corredor genera gran dolor en la categoría, interrumpiendo una prometedora carrera en ascenso dentro del automovilismo deportivo europeo.
Resumen generado con IA

El automovilismo internacional atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Zdenek Chovanec, piloto de 21 años que compartió pista con el argentino Franco Colapinto durante su paso por la Fórmula 3. La noticia fue confirmada por la categoría, que expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos del joven corredor.

Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte. Según medios especializados, el deceso ocurrió el pasado 18 de julio, aunque recién en las últimas horas la información tomó estado público.

Quién era Zdenek Chovanec

Chovanec nació en Venezuela en 2004 y era de ascendencia checa. Sin embargo, desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Portugal, país al que representó con su licencia de competición y donde construyó su trayectoria dentro del automovilismo europeo.

Tras iniciarse en el karting, dio el salto a la Fórmula 4 y luego continuó su crecimiento en las categorías de promoción rumbo a la elite del deporte motor.

Su paso por la Fórmula 3 junto a Franco Colapinto

El piloto integró el equipo Charouz Racing System durante las temporadas 2021 y 2022 de la Fórmula 3, categoría en la que coincidió con Franco Colapinto y otros jóvenes talentos que buscaban abrirse camino hacia la Fórmula 1.

Su desempeño lo convirtió en uno de los pilotos con proyección dentro del automovilismo internacional y le permitió sumar experiencia en uno de los campeonatos más competitivos del mundo.

Una carrera que seguía creciendo

Después de su etapa en la Fórmula 3, Chovanec continuó compitiendo y recientemente había comenzado una nueva etapa en competencias de resistencia y GT, buscando ampliar su recorrido deportivo.

Su evolución mantenía intactas las expectativas sobre su futuro dentro del automovilismo europeo.

Dolor en el automovilismo

La confirmación de su fallecimiento provocó una fuerte conmoción en el ambiente del deporte motor, especialmente en las localidades portuguesas de Trofa y Matosinhos, donde residía y fue homenajeado.

En las redes sociales, colegas, equipos y aficionados comenzaron a despedirlo con el mensaje "Nos vemos en la próxima vuelta", una frase que rápidamente se convirtió en símbolo del homenaje hacia un piloto que, a los 21 años, todavía tenía gran parte de su carrera por delante.

Temas Franco ColapintoFórmula 3
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
1

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él
2

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial
3

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad
4

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
5

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Ranking notas premium
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
2

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
3

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
4

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
5

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Más Noticias
Atención, Atlético Tucumán: la AFA extendió el cierre del mercado de pases

Atención, Atlético Tucumán: la AFA extendió el cierre del mercado de pases

Cuáles son las siete nuevas reglas que tendrá el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino

Cuáles son las siete nuevas reglas que tendrá el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino

Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Quién es Paul Aron, el piloto que ocupará el lugar de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Quién es Paul Aron, el piloto que ocupará el lugar de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Comentarios