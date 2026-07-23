Murió Zdenek Chovanec, el piloto que fue rival de Franco Colapinto en la Fórmula 3

El automovilismo internacional atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Zdenek Chovanec, piloto de 21 años que compartió pista con el argentino Franco Colapinto durante su paso por la Fórmula 3. La noticia fue confirmada por la categoría, que expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos del joven corredor.