Murió Zdenek Chovanec, el piloto que fue rival de Franco Colapinto en la Fórmula 3
El automovilismo internacional está de luto por la muerte de Zdenek Chovanec, de 21 años. El piloto, que compartió pista con Franco Colapinto en la Fórmula 3, falleció el 18 de julio por causas que aún no fueron informadas.
Resumen para apurados
- El piloto Zdenek Chovanec, de 21 años y ex rival de Franco Colapinto en F3, falleció el 18 de julio por causas no informadas, conmocionando al automovilismo internacional.
- Nacido en Venezuela y nacionalizado portugués, compitió en Fórmula 3 con Charouz entre 2021 y 2022 junto a Colapinto, antes de volcarse a carreras de resistencia y GT.
- La partida del joven corredor genera gran dolor en la categoría, interrumpiendo una prometedora carrera en ascenso dentro del automovilismo deportivo europeo.
El automovilismo internacional atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Zdenek Chovanec, piloto de 21 años que compartió pista con el argentino Franco Colapinto durante su paso por la Fórmula 3. La noticia fue confirmada por la categoría, que expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos del joven corredor.
Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte. Según medios especializados, el deceso ocurrió el pasado 18 de julio, aunque recién en las últimas horas la información tomó estado público.
Quién era Zdenek Chovanec
Chovanec nació en Venezuela en 2004 y era de ascendencia checa. Sin embargo, desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Portugal, país al que representó con su licencia de competición y donde construyó su trayectoria dentro del automovilismo europeo.
Tras iniciarse en el karting, dio el salto a la Fórmula 4 y luego continuó su crecimiento en las categorías de promoción rumbo a la elite del deporte motor.
Su paso por la Fórmula 3 junto a Franco Colapinto
El piloto integró el equipo Charouz Racing System durante las temporadas 2021 y 2022 de la Fórmula 3, categoría en la que coincidió con Franco Colapinto y otros jóvenes talentos que buscaban abrirse camino hacia la Fórmula 1.
Su desempeño lo convirtió en uno de los pilotos con proyección dentro del automovilismo internacional y le permitió sumar experiencia en uno de los campeonatos más competitivos del mundo.
Una carrera que seguía creciendo
Después de su etapa en la Fórmula 3, Chovanec continuó compitiendo y recientemente había comenzado una nueva etapa en competencias de resistencia y GT, buscando ampliar su recorrido deportivo.
Su evolución mantenía intactas las expectativas sobre su futuro dentro del automovilismo europeo.
Dolor en el automovilismo
La confirmación de su fallecimiento provocó una fuerte conmoción en el ambiente del deporte motor, especialmente en las localidades portuguesas de Trofa y Matosinhos, donde residía y fue homenajeado.
En las redes sociales, colegas, equipos y aficionados comenzaron a despedirlo con el mensaje "Nos vemos en la próxima vuelta", una frase que rápidamente se convirtió en símbolo del homenaje hacia un piloto que, a los 21 años, todavía tenía gran parte de su carrera por delante.