Arranca el Torneo Clausura 2026: tres partidos ponen en marcha una nueva ilusión en el fútbol argentino

El "Halcón" intentará capitalizar la ventaja de jugar ante su público para adueñarse de los primeros tres puntos del torneo y dejar atrás la irregularidad que mostró en el Apertura. Por su parte, el elenco marplatense está con la soga al cuello en la pelea por mantener la categoría, e intentará dar un golpe fuera de casa y aprovechar el envión de haber eliminado a River de la Copa Argentina hace algunos días.