Arranca el Torneo Clausura 2026: tres partidos ponen en marcha una nueva ilusión en el fútbol argentino
El segundo certamen del año comienza este jueves con una jornada cargada de expectativas. Belgrano, flamante campeón del Apertura, estrena su corona ante Rosario Central, mientras que Sarmiento se mide con Argentinos Juniors y Defensa y Justicia recibe a Aldosivi.
Resumen para apurados
- La Primera División del fútbol argentino inicia este jueves el Torneo Clausura 2026 en el país con tres partidos para disputar el título y copas.
- Belgrano, campeón del Apertura, recibe a Rosario Central, mientras Sarmiento juega ante Argentinos y Defensa y Justicia enfrenta a Aldosivi.
- Este certamen determinará al campeón del año, la permanencia en la máxima categoría y la clasificación a los torneos internacionales.
La Primera División del fútbol argentino vuelve a rodar este jueves con el puntapié inicial del torneo Clausura 2026. Tras el receso, los equipos salen a la cancha con la necesidad de sumar desde el arranque, en un campeonato que no solo definirá al nuevo campeón, sino que resultará determinante para la distribución de los cupos a las copas internacionales y la pelea por la permanencia en la tabla anual.
El campeón estrena su corona en Córdoba
El atractivo principal de la jornada inaugural se concentrará en el estadio Julio César Villagra, desde las 19:30. Belgrano hará su reaparición oficial ante su gente tras la histórica obtención del torneo Apertura. El "Pirata" buscará extender su racha positiva en el certamen local frente a un Rosario Central que pretende pisar fuerte como visitante y arrancar la competencia con una victoria de peso.
Duelo de aspiraciones dispares en Junín
También desde las 19:30, la acción de la Zona B llegará a la ciudad de Junín, donde Sarmiento recibirá a Argentinos Juniors. Ambos planteles llegan al estreno con objetivos bien distintos, pero con la misma prioridad de empezar con el pie derecho.
Mientras el conjunto local apunta a hacerse fuerte en su casa para encarar con solvencia un certamen clave en la lucha por no descender, el "Bicho" de La Paternal buscará consolidar el buen nivel mostrado a lo largo del primer semestre para continuar en los puestos de clasificación a copas internacionales en la tabla general.
Florencio Varela baja el telón del jueves
El cierre del primer día de competencia tendrá lugar en el estadio Norberto Tomaghello, desde las 21:30. Defensa y Justicia será local frente a Aldosivi de Mar del Plata en un cruce de necesitados.
El "Halcón" intentará capitalizar la ventaja de jugar ante su público para adueñarse de los primeros tres puntos del torneo y dejar atrás la irregularidad que mostró en el Apertura. Por su parte, el elenco marplatense está con la soga al cuello en la pelea por mantener la categoría, e intentará dar un golpe fuera de casa y aprovechar el envión de haber eliminado a River de la Copa Argentina hace algunos días.