Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona

Actualmente, la remodelación presenta un importante grado de avance. La tercera bandeja ya fue finalizada y los operarios trabajan en la instalación de la cubierta que tendrá el renovado escenario. Entre las principales novedades del proyecto se destacan un techo retráctil equipado con paneles solares, una pantalla panorámica de 360 grados y la construcción de nuevas instalaciones que incluirán un hotel, oficinas, una pista de hielo y el nuevo Palau Blaugrana.