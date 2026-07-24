Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona
Un operario de 54 años falleció tras recibir un fuerte golpe en la cabeza mientras trabajaba en las obras del Camp Nou. El accidente ocurrió en plena remodelación del estadio, cuya reinauguración continúa prevista según el cronograma.
Resumen para apurados
- Un operario de 54 años murió este viernes tras sufrir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en la remodelación del estadio Camp Nou del Barcelona, en España.
- El hombre fue asistido por emergencias pero falleció en el lugar. Las obras de remodelación iniciaron en 2023 y sufrieron incidentes previos, como una riña campal en 2024.
- Las autoridades investigan las fallas de seguridad del trágico hecho. Pese al suceso, el club mantendrá el cronograma previsto para culminar la modernización del estadio.
Las obras de remodelación del Camp Nou quedaron marcadas por una tragedia este viernes, luego de que un trabajador de 54 años perdiera la vida mientras realizaba tareas dentro del estadio del Barcelona. El accidente ocurrió en pleno desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del fútbol europeo.
Según informaron las autoridades locales, el operario sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras desempeñaba sus funciones en el predio. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlo durante varios minutos, pero las maniobras no lograron salvarle la vida y el fallecimiento fue confirmado en el lugar del hecho.
La muerte del trabajador se produjo en el marco de la profunda transformación que atraviesa el Camp Nou desde 2023. El proyecto, impulsado por la dirigencia encabezada por Joan Laporta, tiene como objetivo convertir al estadio en uno de los más modernos del mundo y ampliar su capacidad hasta los 105.000 espectadores.
Actualmente, la remodelación presenta un importante grado de avance. La tercera bandeja ya fue finalizada y los operarios trabajan en la instalación de la cubierta que tendrá el renovado escenario. Entre las principales novedades del proyecto se destacan un techo retráctil equipado con paneles solares, una pantalla panorámica de 360 grados y la construcción de nuevas instalaciones que incluirán un hotel, oficinas, una pista de hielo y el nuevo Palau Blaugrana.
Un nuevo incidente en una obra marcada por los conflictos
El fatal accidente no es el primer episodio de gravedad registrado durante la remodelación del estadio. En octubre de 2024, las obras fueron escenario de una violenta pelea entre grupos de trabajadores rumanos y albaneses.
Aquella batalla campal dejó seis personas con heridas leves y derivó en el despido de alrededor de 20 empleados por parte de la empresa responsable de los trabajos.
Pese a la conmoción provocada por la muerte del operario, las informaciones indican que las obras continuarán desarrollándose de acuerdo con el cronograma previsto por el Barcelona. El club mantiene el objetivo de completar la remodelación en los plazos establecidos para que el Camp Nou vuelva a convertirse en la casa del equipo con una capacidad ampliada y una infraestructura completamente renovada.
Mientras tanto, las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente para determinar si existió algún tipo de falla en las condiciones de seguridad durante las tareas que se llevaban adelante en el estadio.