Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero

¿Qué es la alerta roja por frío extremo?

El SAT es un indicador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el cual se clasifica todo el territorio del país en cuatro niveles. El nivel verde, el primero de ellos, indica que no hay fenómenos que puedan tener efectos sobre la salud; el amarillo, que habrá fenómenos con efectos leves a moderados en la salud y, el naranja, que habrá efectos moderados a altos sobre la salud.