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Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por temperaturas extremas en Santa Cruz, donde el frío intenso persistirá durante la semana con mínimas de hasta -9 °C.

Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero
Foto: SDN.Digital
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por frío extremo en Santa Cruz, con temperaturas de hasta -9 °C durante la semana debido a un frente antártico.
  • La masa de aire polar afecta la cordillera y mesetas de la provincia. El nivel rojo advierte sobre efectos severos y peligrosos en la salud, incluso para personas sanas.
  • El frío extremo se mantendrá hasta el fin de semana, por lo que se instó a la población a tomar precauciones edilicias y de cuidado personal para prevenir emergencias.
Resumen generado con IA

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció esta mañana que una provincia argentina tendrá temperaturas extremas por frío. El pronóstico semanal indica que los indicadores no serán superiores a 1 °C durante los siguientes días. Por lo tanto, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes y daños en la salud o en el desempeño de actividades cotidianas.

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La Patagonia está bajo alerta meteorológica por frío extremo en su rincón sudoeste. Con un frente frío que llegó desde la Antártida entre la semana pasada y el fin de semana, se instalaron las bajas temperaturas en la región. Santa Cruz será la provincia que registrará los promedios más bajos durante estos días.

¿Qué es la alerta roja por frío extremo?

El SAT es un indicador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el cual se clasifica todo el territorio del país en cuatro niveles. El nivel verde, el primero de ellos, indica que no hay fenómenos que puedan tener efectos sobre la salud; el amarillo, que habrá fenómenos con efectos leves a moderados en la salud y, el naranja, que habrá efectos moderados a altos sobre la salud.

El nivel rojo, el cuarto y más elevado de todos, es el que indica que estos fenómenos pueden tener un efecto alto a extremo sobre la salud de las personas. Sus consecuencias pueden ser muy peligrosas y afectar incluso a las personas más saludables.

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Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Alerta roja por frío extremo en Santa Cruz

Santa Cruz es la única región de Argentina bajo alerta por frío extremo. La zona más afectada será la cercana a la cordillera y, hacia el norte, la alerta se extiende hacia el centro de la provincia. Están comprometidas las zonas de la cordillera y mesetas de Lago Buenos Aires, Río Chico y las cordilleras de Güer Aike y Lago Argentino.

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Tal vez la zona con temperaturas más bajas sea Güer Aike, al sudoeste de Santa Cruz. Este sábado la temperatura más elevada llegará a 2 °C, pero desde el domingo comenzará a descender hasta llegar a los -2 °C. Las temperaturas más bajas, en cambio, podrían tocar fondo el martes con -9 °C y mantenerse sin grandes variaciones hasta el fin de semana.

Hasta el lunes, el SMN pronosticó altas probabilidades de precipitaciones en forma de lloviznas o nevadas.

Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero Mapa del Sercicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones para la alerta roja por frío extremo

El SMN compartió un listado de las recomendaciones a seguir en los casos de alerta meteorológica por temperatura extrema por frío:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada, mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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