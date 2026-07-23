Temperatura, ampollas y heridas: qué cambios en los pies deben preocupar en meses de frío
El Ministerio de Salud recordó cuáles son los cuidados fundamentales para proteger la piel de los pies durante el invierno y explicó qué síntomas requieren una consulta médica. Cuál es el caso particular de los pacientes con diabetes o heridas previas.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán difundió este invierno recomendaciones sobre lesiones en los pies para prevenir afecciones graves por el frío y la mala circulación.
- La podóloga Alicia López explicó que el frío, el calzado cerrado y el uso indebido de estufas dañan la piel, sugiriendo ejercicios e higiene adecuada para protegerla.
- La prevención evitará complicaciones severas en pacientes con diabetes, quienes deben realizar controles médicos periódicos para detectar a tiempo señales de alerta.
Con la llegada del invierno, la piel sufre los cambios de temperatura y de humedad. En los pies, en particular, es habitual ver lesiones por la falta de circulación. A esto se suma la sequedad de la piel, el uso de calzado cerrado todo el tiempo y, en ocasiones, algunos comportamientos que desmejoran las condiciones dérmicas como el mal secado o el uso de elementos que pueden herir.
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia inició la concientización de esta temporada para prevenir patologías y evitar complicaciones. Alicia López, podóloga del Equipo Interdisciplinario de Heridas Crónicas del Hospital de Lomas de Tafí, señaló cuáles son los cuidados que deben tener las personas con sus pies en invierno. “Específicamente, prestar atención, observar y tomar conciencia de lo que podemos buscar”, dijo.
¿Qué señales son preocupantes en la piel de los pies?
Hay algunos indicadores que no deben pasarse por alto en invierno. Es necesario hacer una revisión de los pies a menudo para detectar este tipo de indicadores. López señaló que con el frío, se requiere el lavado permanente de los pies con agua tibia, jabón neutro –blanco–, el secado correcto entre los dedos y el cuidado con los materiales en el calzado. Por ejemplo, se recomienda siempre usar medias de algodón.
Usos y prácticas que se desalientan desde el equipo interdisciplinario son, tal vez, algunos de los más habituales en esta temporada. Se deben evitar las bolsas de agua caliente y, mucho más, las botellas con agua caliente porque pueden lesionar. Tampoco se recomienda colocar los pies cerca de estufas porque contribuyen a la resequedad de la piel.
Prevención para el cuidado de los pies diabéticos
Los pacientes con diabetes son los que deben tener cuidado particular y mayor precaución. El invierno y el frío agravan la situación de este grupo de personas. En estos casos, los dedos del pie rojos, con temperatura, la picazón o las ampollas son señales de alarma. Ante la presencia de cualquiera de ellas, se debe asistir a un especialista para evitar heridas peores.
Hay ejercicios que la especialista considera primordiales. Menciona realizar flexiones y extensiones de pies, abrir y cerrar los dedos y rotar en círculo hacia adentro y hacia afuera. “Esto nos va a permitir que simulemos una caminata”, dice. Este ejercicio permite que la sangre circule con todos sus nutrientes y oxígeno, y que saque desechos y dióxido de carbono.
“En el Hospital de Lomas de Tafí tratamos pacientes con diabetes y con pie diabético que son patologías totalmente diferentes. El pie diabético es aquel que tiene neuropatías, que ha perdido la sensibilidad, que tiene alteraciones circulatorias, tanto arteriales como venosas”, señaló López. Los pacientes con pie diabético deben hacer tres consultas anuales, mientras que los diabéticos sin heridas en los pies, al menos una consulta anual.