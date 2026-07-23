Temperatura, ampollas y heridas: qué cambios en los pies deben preocupar en meses de frío

Con la llegada del invierno, la piel sufre los cambios de temperatura y de humedad. En los pies, en particular, es habitual ver lesiones por la falta de circulación. A esto se suma la sequedad de la piel, el uso de calzado cerrado todo el tiempo y, en ocasiones, algunos comportamientos que desmejoran las condiciones dérmicas como el mal secado o el uso de elementos que pueden herir.