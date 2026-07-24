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Alerta roja y amarilla por frío extremo y nevadas: ¿qué provincias tendrán temperaturas bajo cero?

El Servicio Meteorológico Nacional renovó las alertas por frío extremo y nevadas. Conocé qué provincias estarán bajo temperaturas bajo cero.

El frío se intensifica: alerta roja y amarilla por temperaturas bajo cero y nevadas en estas provincias
El frío se intensifica: alerta roja y amarilla por temperaturas bajo cero y nevadas en estas provincias
Por LA GACETA Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este 24 de julio alertas roja y amarilla por frío extremo y nevadas en la Patagonia argentina debido a temperaturas bajo cero que alcanzarán hasta -11 °C.
  • Santa Cruz registra la situación más crítica con mínimos de -11 °C, mientras en la cordillera patagónica se prevén acumulaciones de nieve de hasta 50 centímetros.
  • Las condiciones meteorológicas complicarán la circulación vehicular, reducirán la visibilidad y afectarán la salud, por lo que las autoridades piden extremar precauciones.
Resumen generado con IA

Antes de la llegada del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por frío extremo y nevadas para distintas provincias del país. El organismo advirtió que algunas regiones enfrentarán condiciones meteorológicas de riesgo, con temperaturas bajo cero y acumulaciones significativas de nieve, especialmente en la Patagonia.

Alerta roja por frío extremo y nuevo temporal de nieve: qué provincias serán las más afectadas

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El SMN emitió alerta roja y amarilla por frío extremo y nevadas: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes 24 de julio que continúan vigentes alertas de distintos niveles por bajas temperaturas y nevadas en el sur del país. De acuerdo con el reporte oficial, los fenómenos previstos podrían representar un riesgo para la población, además de generar complicaciones en la circulación y otras actividades.

La situación más crítica se registra en sectores de la provincia de Santa Cruz, donde permanece activa una alerta roja por frío extremo. Según el SMN, este nivel indica que las temperaturas pueden resultar peligrosas para toda la población, incluso para personas sin factores de riesgo. En las zonas alcanzadas, las mínimas podrían descender hasta los -11 °C.

En tanto, Tierra del Fuego permanece bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, un nivel que implica posibles efectos sobre la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Nevadas intensas en la cordillera patagónica

Además del frío extremo, el organismo mantiene una alerta amarilla por nevadas para el extremo sur de Santa Cruz y sectores cordilleranos de Río Negro, Chubut y Neuquén.

El pronóstico anticipa nevadas de variada intensidad, con momentos de mayor fuerza. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros de nieve en áreas cordilleranas, mientras que en zonas más bajas podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

El SMN recordó que estas condiciones pueden dificultar el tránsito, reducir la visibilidad y afectar distintas actividades al aire libre, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los reportes oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la persistencia del frío y las precipitaciones níveas.

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