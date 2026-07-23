Alerta roja y naranja por frío extremo en Argentina: el SMN advirtió por nevadas y fuertes vientos

También hay alertas por nevadas

Además del frío intenso, el SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas para Tierra del Fuego, Santa Cruz y sectores cordilleranos de Río Negro y Neuquén. En estas áreas se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros en zonas de montaña y de 10 a 30 centímetros en sectores más bajos, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.