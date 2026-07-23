Alerta roja y naranja por frío extremo en Argentina: el SMN advirtió por nevadas y fuertes vientos

Resumen para apurados
- El SMN emitió este 23 de julio alertas por frío extremo, nevadas y vientos en varias provincias de Argentina debido al impacto de condiciones polares de riesgo.
- Santa Cruz registra alerta roja con -11 °C, mientras que Mendoza y San Juan sufren nevadas intensas de hasta 150 cm y ráfagas de viento de 100 km/h.
- El fenómeno genera severas complicaciones de salud y tránsito. Se recomienda a la población extremar precauciones y seguir reportes oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 23 de julio nuevasalertas meteorológicas de distintos niveles por frío extremo, nevadas intensas y fuertes vientos que afectarán a varias provincias argentinas. Los avisos alcanzan principalmente a sectores de la Patagonia y la región cordillerana, aunque también incluyen zonas del noroeste del país.
De acuerdo con el organismo, algunas de las condiciones previstas representan un riesgo significativo para la población y podrían generar complicaciones en la vida cotidiana, además de afectar la circulación y otras actividades al aire libre.
Santa Cruz, bajo alerta roja por frío extremo
El nivel de advertencia más alto corresponde a la provincia de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. Según informó el SMN, este tipo de fenómeno puede tener un alto impacto en la salud de toda la población, incluso en personas sin factores de riesgo.
En las zonas alcanzadas por el aviso, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -11 °C. En tanto, Tierra del Fuego permanece bajo alerta amarilla por frío extremo, una categoría que implica posibles efectos sobre la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.
También hay alertas por nevadas
Además del frío intenso, el SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas para Tierra del Fuego, Santa Cruz y sectores cordilleranos de Río Negro y Neuquén. En estas áreas se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros en zonas de montaña y de 10 a 30 centímetros en sectores más bajos, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
La situación será más severa en la cordillera de Mendoza y San Juan, donde rige una alerta naranja por nevadas persistentes e intensas. Allí podrían acumularse entre 50 y 150 centímetros de nieve durante el período de vigencia del aviso, acompañado por una importante reducción de la visibilidad.
Vientos intensos en la cordillera y el noroeste argentino
Las provincias de Mendoza y San Juan también se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste. Se prevén velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Este mismo fenómeno también afectará a provincias del noroeste argentino. El aviso alcanza a sectores de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja, donde se esperan condiciones similares durante la jornada.
Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos oficiales y tomar las precauciones necesarias en las zonas alcanzadas por las alertas.