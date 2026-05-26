A dos meses de la inauguración del Mercado del Norte: el avance de la obra en 10 fotos

Inaugurado originalmente el 9 de diciembre de 1939, el Mercado del Norte funcionó durante más de ocho décadas hasta que el 6 de marzo de 2021 sufrió una clausura preventiva por fallas estructurales. La ambiciosa reconversión actual logra un equilibrio arquitectónico clave, ya que apunta a conservar la identidad histórica del edificio, incluida la restauración de sus fachadas, mientras incorpora infraestructura y servicios propios de los centros comerciales modernos. Su inauguración estaba prevista para junio, pero en las últimas semanas esos plazos se estiraron hasta agosto.