Política

A dos meses de la inauguración del Mercado del Norte: el avance de la obra en 10 fotos

El renovado Centro Comercial Histórico contará con tres niveles que albergarán 80 locales, patio de comidas y terrazas al aire libre.

EN LA RECTA FINAL. El Mercado del Norte fue cerrado en 2021 y hace casi dos años comenzó la inauguración de los primeros locales.
EN LA RECTA FINAL. El Mercado del Norte fue cerrado en 2021 y hace casi dos años comenzó la inauguración de los primeros locales. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Mercado del Norte en el microcentro reabrirá en agosto como un moderno centro comercial de tres niveles, tras una inversión privada de más de 15 millones de dólares.
  • Clausurado en 2021 por fallas de estructura, el edificio de 1939 fue ampliado a 15.610 m2, preservando su fachada histórica e incorporando servicios modernos y 80 locales.
  • La reapertura en agosto reactivará el comercio local. El municipio ya evalúa crear un paseo semipeatonal en los alrededores para mejorar la integración urbana de la zona.
Resumen generado con IA

El emblemático Mercado del Norte, ubicado en la esquina de Mendoza y Maipú en pleno microcentro de la ciudad, se encuentra en la fase final de su transformación. Tras una inversión privada que superó los U$S 15 millones, el histórico inmueble reabrirá sus puertas en agosto reconvertido en un moderno complejo comercial, según confirmaron las autoridades municipales y la firma concesionaria.

Actualmente, los operarios concentran las tareas en los detalles de terminación, decoración y equipamiento de los negocios. Durante la marcha de la obra se sumaron mejoras edilicias de relevancia, como la instalación de cuatro escaleras mecánicas en lugar de las dos previstas en el diseño original.

El proyecto edilicio expandió la superficie de los 10.200 metros cuadrados originales a un total de 15.610 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán más de 80 locales, áreas gastronómicas, terrazas al aire libre y un sector cultural gestionado por la intendencia de la ciudad. Para complementar la propuesta, el municipio evalúa la creación de un paseo semipeatonal en los alrededores para favorecer la integración urbana.

Galería 10 fotos

Inaugurado originalmente el 9 de diciembre de 1939, el Mercado del Norte funcionó durante más de ocho décadas hasta que el 6 de marzo de 2021 sufrió una clausura preventiva por fallas estructurales. La ambiciosa reconversión actual logra un equilibrio arquitectónico clave, ya que apunta a conservar la identidad histórica del edificio, incluida la restauración de sus fachadas, mientras incorpora infraestructura y servicios propios de los centros comerciales modernos. Su inauguración estaba prevista para junio, pero en las últimas semanas esos plazos se estiraron hasta agosto.

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