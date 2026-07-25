Nicaragua, sobre la reforma para excluir a opositores

El Congreso anunció que la propuesta de reformas constitucionales será entregada a la pareja presidencial “para su revisión y autorización”, y la próxima semana iniciará “un amplio proceso de consulta”. La votación del texto está prevista para inicios de agosto. “Se van a realizar consultas con empresarios, con inversionistas, con embajadores; vamos a informar, pero además con todos los estamentos de nuestra patria bendita”, dijo Murillo a un medio estatal.