Trump amenaza a Nicaragua si va hacia el modelo de “partido único”

Ortega, de 80 años, advirtió el domingo en el 47 aniversario de la revolución sandinista que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis” puedan tomar el poder. Su anuncio fue rechazado también por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, quien sostuvo que “el régimen ha abandonado la democracia”, y por el gobierno de Costa Rica, que llamo a consultas a su embajador en Managua.