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Daniel Ortega descarta elecciones en Nicaragua para evitar un triunfo de la oposición

“Se acabó la historia” de que partidos “puestos por los yanquis” lleguen al gobierno.

Daniel Ortega.
Daniel Ortega.
Hace 3 Hs

SAN JOSÉ, Costa Rica.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones para evitar que la oposición, en el exilio, llegue al gobierno.

“Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten atrapar el gobierno y el poder”, declaró Ortega al referirse a sus opositores, en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, en Managua.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder, tras cuestionadas elecciones o medidas que anularon a sus rivales, con su esposa Rosario Murillo.

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Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre, pero hace año y medio una reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, sobre todo tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas.

Los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de sus nacionalidad y bienes, así como periodistas, intelectuales y religiosos críticos del gobierno. Miles de nicaragüenses viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos.

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Movimientos de la oposición en el exilio han expresado esperanza de que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua. “Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones, afirmó Ortega, ante miles de seguidores, en Managua. Sin embargo, “aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás”, añadió.

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Leyes

Ortega, en el acto público junto a su esposa y algunos de sus hijos, adelantó que habrá leyes para frenar a la oposición. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder, afirmó.

En febrero de 2025 entró en vigor en Nicaragua una reforma a la Constitución Política que anuló la independencia de poderes y otorgó poder total a Ortega y Murillo.

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