Daniel Ortega descarta elecciones en Nicaragua para evitar un triunfo de la oposición

Leyes

Ortega, en el acto público junto a su esposa y algunos de sus hijos, adelantó que habrá leyes para frenar a la oposición. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder, afirmó.