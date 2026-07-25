Congreso nacional: Inocencia Fiscal II y otras reformas en carpeta

La agenda legislativa de agosto estará atravesada por una serie de iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Entre las prioridades aparece el proyecto de Inocencia Fiscal II, que busca introducir cambios en el régimen tributario y redefinir los criterios de fiscalización de ARCA. En paralelo, Diputados y el Senado deberán abordar otras reformas como la Ley Hojarasca, la reforma electoral, la Ley de Tierras y el Súper RIGI.