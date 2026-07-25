Congreso nacional: Inocencia Fiscal II y otras reformas en carpeta

La agenda legislativa de agosto estará atravesada por una serie de iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Entre las prioridades aparece el proyecto de Inocencia Fiscal II, que busca introducir cambios en el régimen tributario y redefinir los criterios de fiscalización de ARCA. En paralelo, Diputados y el Senado deberán abordar otras reformas como la Ley Hojarasca, la reforma electoral, la Ley de Tierras y el Súper RIGI.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II que apunta a corregir aspectos del régimen vigente que habían despertado cuestionamientos entre contadores y especialistas en materia tributaria. Entre las principales observaciones figuraba el riesgo de que los contribuyentes perdieran los beneficios del régimen simplificado por inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.
El envío del proyecto se produjo pocos días después de que el Gobierno prorrogara hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025. No obstante, mantuvo para el 27 de julio el vencimiento del pago del tributo y trasladó a septiembre el primer anticipo.
Como el proyecto aún debe ser debatido y aprobado por el Congreso antes de su promulgación y reglamentación, las modificaciones todavía no están vigentes. Hasta entonces, continúan aplicándose las normas actuales del Régimen Simplificado de Ganancias.
Los antecedentes
La primera versión del proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 17 de diciembre de 2025, con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. Si esa configuración política se mantiene, el oficialismo no tendría mayores dificultades para volver a reunir los apoyos necesarios.
Posteriormente, el Senado convirtió la iniciativa en ley el 26 de diciembre con 43 votos a favor y 26 en contra.
Otros proyectos
Más allá de Inocencia Fiscal II, el Senado concentrará buena parte de la actividad parlamentaria durante agosto. Según publicó el sitio especializado Parlamentario.com, la primera sesión prevista para el 6 de agosto tendría como eje el proyecto sobre propiedad privada, luego del acuerdo alcanzado entre el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich para introducir cambios en la iniciativa, que incluye modificaciones a la Ley de Tierras.
Como consecuencia de esa reconfiguración de la agenda, el proyecto de Ley Hojarasca, que originalmente iba a encabezar esa sesión, sería tratado una semana después, el 13 de agosto.
Entre las iniciativas que también permanecen en carpeta figuran el Súper RIGI, la modificación del régimen de Zona Fría, un nuevo paquete de desregulación, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto para regular la actividad de lobby, que por el momento quedó en pausa tras las críticas recibidas durante su tratamiento en comisión.
Otra de las prioridades del Gobierno para el segundo semestre es la reforma electoral. El proyecto fue enviado en abril, pero todavía no comenzó a debatirse en comisiones debido a las negociaciones que el Poder Ejecutivo mantiene con los gobernadores.