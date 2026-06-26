Mundo

Trump amenazó a la UE con aranceles del 100% si aplica impuestos a los gigantes tecnológicos

La advertencia llega un día después de la aprobación de un nuevo acuerdo comercial entre Washington y la Unión Europea.

ADVERTENCIA. Donald Trump podría aplicar aranceles del 100% a países europreos.
ADVERTENCIA. Donald Trump podría aplicar aranceles del 100% a países europreos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump amenazó este viernes en EE.UU. con aplicar aranceles del 100% a los países europeos que cobren impuestos a las empresas tecnológicas estadounidenses.
  • La advertencia ocurre tras el debate en el Parlamento Europeo para gravar a firmas como Google o Meta, y un día después de aprobarse un nuevo acuerdo comercial bilateral.
  • Esta medida unilateral podría anular los entendimientos comerciales vigentes y desatar una guerra comercial de gran escala entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer aranceles del 100% a las importaciones provenientes de los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales de grandes empresas tecnológicas norteamericanas.

La advertencia se produce horas después de que el Parlamento Europeo volviera a discutir la posibilidad de crear un gravamen común para compañías como Google, Apple, Amazon, Meta y Microsoft, con el objetivo de aumentar la recaudación del presupuesto europeo.

"Numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales aplicable a empresas estadounidenses. Algunos de estos países están a punto de llevarlo a cabo", escribió el republicano en su red Truth Social. 

Trump endureció su postura frente al impuesto digital europeo

En ese mismo mensaje, el mandatario elevó la tensión entre Estados Unidos y Europa al lanzar una advertencia directa contra los países que avancen con ese tributo.

"Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América", afirmó.

Trump también sostuvo que esa medida prevalecería sobre cualquier entendimiento comercial vigente. "Este arancel prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no", aseguró, al tiempo que remarcó que la sanción comercial "se impondrá de inmediato".

La advertencia llega tras un nuevo acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea

La amenaza se produjo apenas un día después de que los países de la Unión Europea aprobaran el acuerdo comercial negociado con Washington durante el último año.

Ese entendimiento establece que los productos industriales estadounidenses podrán ingresar al mercado europeo sin pagar aranceles, mientras que las exportaciones del bloque hacia Estados Unidos quedarán sujetas a un gravamen máximo del 15%.

Temas FacebookTwitterEstados Unidos de AméricaUnión EuropeaDonald TrumpUrsula von der Leyen
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo
2

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
3

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi
4

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026
5

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
2

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
3

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia
4

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
El fiscal pidió detener a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal pidió detener a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Terremoto en Venezuela: las siete imágenes que muestran la dimensión del desastre humanitario

Terremoto en Venezuela: las siete imágenes que muestran la dimensión del desastre humanitario

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Comentarios