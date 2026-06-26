Trump amenazó a la UE con aranceles del 100% si aplica impuestos a los gigantes tecnológicos

Resumen para apurados
- Donald Trump amenazó este viernes en EE.UU. con aplicar aranceles del 100% a los países europeos que cobren impuestos a las empresas tecnológicas estadounidenses.
- La advertencia ocurre tras el debate en el Parlamento Europeo para gravar a firmas como Google o Meta, y un día después de aprobarse un nuevo acuerdo comercial bilateral.
- Esta medida unilateral podría anular los entendimientos comerciales vigentes y desatar una guerra comercial de gran escala entre Estados Unidos y la Unión Europea.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer aranceles del 100% a las importaciones provenientes de los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales de grandes empresas tecnológicas norteamericanas.
La advertencia se produce horas después de que el Parlamento Europeo volviera a discutir la posibilidad de crear un gravamen común para compañías como Google, Apple, Amazon, Meta y Microsoft, con el objetivo de aumentar la recaudación del presupuesto europeo.
"Numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales aplicable a empresas estadounidenses. Algunos de estos países están a punto de llevarlo a cabo", escribió el republicano en su red Truth Social.
Trump endureció su postura frente al impuesto digital europeo
En ese mismo mensaje, el mandatario elevó la tensión entre Estados Unidos y Europa al lanzar una advertencia directa contra los países que avancen con ese tributo.
"Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América", afirmó.
Trump también sostuvo que esa medida prevalecería sobre cualquier entendimiento comercial vigente. "Este arancel prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no", aseguró, al tiempo que remarcó que la sanción comercial "se impondrá de inmediato".
La advertencia llega tras un nuevo acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea
La amenaza se produjo apenas un día después de que los países de la Unión Europea aprobaran el acuerdo comercial negociado con Washington durante el último año.
Ese entendimiento establece que los productos industriales estadounidenses podrán ingresar al mercado europeo sin pagar aranceles, mientras que las exportaciones del bloque hacia Estados Unidos quedarán sujetas a un gravamen máximo del 15%.