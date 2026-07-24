Donald Trump aplicó nuevos aranceles: cómo afecta a la Argentina y qué dijo el Gobierno

La explicación del Gobierno sobre los aranceles de Trump

Adrián Ravier, vocero presidencial, se refirió al escenario internacional durante una entrevista con un canal de streaming y aseguró que la decisión de Trump generó un contexto de incertidumbre financiera. “En este momento, hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina donde sanciona o aumenta los aranceles. Y estos shocks externos golpean y de repente el riesgo país que estaba a punto de quebrar los 400 puntos vuelve a subir y por eso digo que más allá de esa suba que le va a afectar poco al argentino en el día a día, hay una tendencia macro que muestra que Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien”, destacó el portavoz.