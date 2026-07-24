Política

Donald Trump aplicó nuevos aranceles: cómo afecta a la Argentina y qué dijo el Gobierno

La medida alcanza a 60 países, entre ellos la Argentina, aunque con la menor carga porcentual prevista por la administración estadounidense.

DONAL TRUMP. La administración republicana aplicó nuevos aranceles a 60 países.
DONAL TRUMP. La administración republicana aplicó nuevos aranceles a 60 países.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este viernes, Estados Unidos aplicó un arancel del 10% a las importaciones argentinas en un paquete que alcanza a 60 países, imponiendo la tasa más baja a la Argentina.
  • El Gobierno vinculó la menor alícuota a la sintonía entre Milei y Trump. Aunque provocó volatilidad y suba del riesgo país, la Rosada atenuó el impacto en la economía local.
  • Argentina queda en posición favorable frente a competidores con aranceles mayores. El Gobierno aguarda precisiones y busca avanzar en negociaciones para un acuerdo bilateral.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional intentó bajar el tono al paquete de aranceles dispuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó a regir este viernes. La medida alcanza a 60 países, entre ellos la Argentina, aunque con la menor carga porcentual prevista por la administración estadounidense.

Los nuevos aranceles para la importación de distintos productos oscilan entre el 10% y el 12,6%. En el caso argentino, el gravamen adicional será del 10%, una tasa inferior a la aplicada a otras economías, lo que, según el Gobierno, reduce el impacto sobre las exportaciones nacionales.

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La explicación del Gobierno sobre los aranceles de Trump

Adrián Ravier, vocero presidencial, se refirió al escenario internacional durante una entrevista con un canal de streaming y aseguró que la decisión de Trump generó un contexto de incertidumbre financiera. “En este momento, hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina donde sanciona o aumenta los aranceles. Y estos shocks externos golpean y de repente el riesgo país que estaba a punto de quebrar los 400 puntos vuelve a subir y por eso digo que más allá de esa suba que le va a afectar poco al argentino en el día a día, hay una tendencia macro que muestra que Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien”, destacó el portavoz.

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Desde la Casa Rosada sostienen que la buena relación entre el mandatario republicano y el presidente Javier Milei permitió que la Argentina quedara dentro del grupo de países con la menor carga arancelaria.

No obstante, esperan mayores precisiones sobre la implementación efectiva de la medida y nuevos avances en las negociaciones del acuerdo comercial entre ambos países.

Argentina quedó entre los países con la menor alícuota

Los productos argentinos deberán afrontar un impuesto adicional del 10%, ya que el país fue incluido en el grupo que recibió la alícuota más baja establecida por la administración estadounidense, por debajo del 12,5% que regirá para otras economías. De acuerdo con la evaluación oficial, esto coloca a los exportadores argentinos en una posición relativamente más favorable frente a otros competidores.

"El 10% es la tasa apropiada de los aranceles para las economías investigadas que: imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso; se comprometieron a imponer y hacer cumplir esta prohibición a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco; han impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzoso", informaron.

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