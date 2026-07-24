La Municipalidad endurece su plan contra los basurales y pide el secuestro de vehículos de infractores

El fiscal ambiental municipal, Javier González, aseguró que la ciudad atraviesa un cambio de paradigma en materia de control. "En San Miguel de Tucumán se ha normalizado convivir con basurales y existía la creencia de que arrojar residuos en la vía pública no tenía consecuencias. Ese estado de situación cambió desde el inicio de la gestión de Rosana Chahla, porque el cuidado y la preservación del medio ambiente es una política de Estado", afirmó durante una entrevista con LG Play.