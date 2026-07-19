Política La Capital endurece el control y reporta menos basura Preparan más de 20 actas de secuestro de vehículos por arrojar residuos. Aseguran que se erradicaron casi el 50% de los vertederos de la ciudad. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL INFRACTORES. Un sitio baldío que fue sancionado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por acumular residuos. la gaceta / foto de diego aráoz Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánRossana ChahlaJulieta Migliavacca Tamaño texto Comentarios Lo más popular "Correr no fue escapar, fue volver a mí": el libro de un tucumano que sobrevivió a un asesinato, un coma y un cáncer Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? El proceso de maduración de la caña de azúcar en Tucumán registra una evolución favorable San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034 El Senasa reunió viveristas para precisar una nueva normativa Ranking notas premium “Mi hijo no es un delincuente”: el rol de la madre de Ovejero en la causa de la estafa por más de $740 millones Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? El día después de mañana Mucho más que fútbol El 35,6% de la sociedad se percibe de clase media en Tucumán