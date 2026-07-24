Actividades turísticas a pleno para disfrutar el último fin de semana de vacaciones de invierno

Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo presentó una amplia agenda de actividades culturales y gastronómicas para cerrar el receso de invierno este fin de semana en toda la provincia.
- La propuesta incluye espectáculos al aire libre, visitas guiadas, eventos gastronómicos y recorridos históricos distribuidos en municipios como Tafí del Valle y la capital.
- La iniciativa busca movilizar el turismo interno, dinamizar la economía local e impulsar los atractivos culturales de la región antes del reinicio del ciclo escolar.
En Tucumán, no hace falta un gran viaje para disfrutar a pleno de las vacaciones de invierno y, con el último fin de semana del receso escolar, las familias todavía están a tiempo de explotar cada rincón de la provincia. El Ente Tucumán Turismo elaboró una extensa guía de actividades e invitaciones para atraer al público a particiar. Se incluyen espectáculos al aire libre, en espacios cerrados, visitas guiadas, caminatas, paseos por museos y experiencias gastronómicas para acercarse aún más a la cultura y la historia tucumanas.
Actividades del viernes 24 de julio
Viví el Mejor Cine en Banda del Río Salí a las 16 en el ex Ingenio Lastenia
Cine Digital en Concepción desde las 16 en el Teatro La Estación
Ecopunto en Concepción a las 17 en la plaza Islas Malvinas
Cierre de Vacaciones en Graneros a las 13 en la plaza Principal
Visita guiada "Sala de Arte Contemporáneo" en Monteros a las 19 en el Mercado Cultural Municipal
Trekking Cumbres Chicas en Raco a las 9 en la Casa de la Cultura (Ruta 341 km 20,5)
Caminata Guiada a la Virgen de Schoenstatt en San Javier a las 15 con salida desde el Complejo Polideportivo
Circuito Histórico a Pie en San Miguel de Tucumán a las 10 con salida desde Congreso y Crisóstomo Álvarez
Circuito Ruta de la Empanada en San Miguel de Tucumán a las 12 con salida desde Laprida 50
Bus Turístico en San Miguel de Tucumán a las 16 con salida desde Laprida 50
Obra "Recordar" en San Miguel de Tucumán a las 19 con salida desde Laprida 50
Visitas Guiadas Cementerio del Oeste en San Miguel de Tucumán a las 10 y a las 17
La Música que Queremos en San Miguel de Tucumán a las 19.30 en el Museo de la Industria Azucarera
Ballet Estable de Tucumán en San Miguel de Tucumán a las 21
“Mi padre, cuando el amor todo lo puede” en San Miguel de Tucumán a las 21 en el Teatro Alberdi
Desfile Cívico Militar en Santa Ana a las 15 en la Av. Urquiza
Cerámica del Valle en Tafí del Valle desde las 10
Monjes Benedictinos – El Cadillal en Tafí Viejo a las 9 con salida desde el Ente Tucumán Turismo
Circo en Trancas (Benjamín Paz) a las 17 en la plaza Principal
Yoga en Yerba Buena a las 19 en la Casa del Adulto Mayor
Actividades del sábado 25 de julio
Feria de Emprendedores en Bella Vista a las 16 en Av. Fernando Pedro Riera
Desafío El Cadillal en El Cadillal a las 12 en La Mesada (plazoleta frente a la Capilla)
Sábado Cultural en El Mollar de 15 a 18 en la plaza Principal
Paseo en Lancha en El Mollar a las 10 en el dique La Angostura
Ruta de la Fe – Elevación de la Virgen en Famaillá de 9 a 17 en la Galería de la Veneración
Paseo Huellas de Atahualpa en Raco a las 15 en la Casa de la Cultura
Circuito Histórico Cultural en San Miguel de Tucumán a las 11 con salida desde Laprida 50
Circuito de La Ciudadela en San Miguel de Tucumán a las 16 con salida desde Laprida 50
Festival de Folklore en San Miguel de Tucumán a las 19 en la plaza Temática
Taller de Collage en San Miguel de Tucumán de 15 a 17 en el Museo Casa Natal Mercedes Sosa
Clase de Folclore en San Miguel de Tucumán a las 17 en la plaza Temática
Ciclo Esquinas ft. La Perla del Norte en San Miguel de Tucumán de 16 a 23 en la Casa de la Cultura del parque 9 de Julio
Teatro de Papel en San Miguel de Tucumán a las 16.30 en el Museo de la Industria Azucarera
Visitas Guiadas al Cementerio del Oeste en San Miguel de Tucumán a las 17
ALO BRASIL en San Miguel de Tucumán a las 21 en el Teatro Alberdi
Julián Bellese en San Miguel de Tucumán a las 21.30 en el Teatro Alberdi
Festival de Cine en San Pedro de Colalao a las 14 en el Teatro del Pueblo
Mapping Lourdes: La Aparición Divina + Misa en San Pedro de Colalao a las 18
46.° Fiesta Nacional de la Feria en Simoca a las 12 en el predio Mercedes Sosa
Feria de Simoca en Simoca de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa
Cocina en Vivo en Tafí del Valle a las 12.30 en la peatonal Los Faroles
Salida al Monumento Nina Velárdez y Cruz Papa Francisco en Tafí Viejo a las 9 en la Hostería Atahualpa Yupanqui
City Tour en Tafí Viejo a las 16 con salida desde el Ente Tucumán Turismo
Bingo Verde en Yerba Buena a las 15.30 en el Jardín Botánico Percy Hill
Yoga en Yerba Buena a las 15.30 en el Jardín Botánico Horco Molle
Bici Tour en Yerba Buena de 15 a 17 desde la Oficina de Turismo
City Tour en Yerba Buena de 15 a 17
Festival Julitos y Julietas en Yerba Buena de 15 a 22 en el predio Las Cañas
Actividades del domingo 26 de julio
6.ª fecha del Campeonato Argentino de Enduro en Monte Bello desde las 9
Banda Municipal en Aguilares a las 17 en el Paseo Comercial Vieja Estación
Experiencia Ruta Mágica en Juan B. Alberdi desde la Oficina de Turismo
Caminata Cascada del 25 en Juan B. Alberdi a las 9 desde la Oficina de Turismo
Desafío Pueblo Viejo en Juan B. Alberdi a las 9.30
Desafío El Cadillal en El Cadillal desde las 8 en La Mesada
Feria de Artesanos y Emprendedores en Concepción a las 15 en la plaza Haimes
Feria de los Emprendedores en Famaillá a las 17 en el Paseo parque Temático
Día de la Cultura Nacional en Famaillá a las 17 en el parque Temático Histórico
Trekking Potezuelo en Raco a las 9 en Barrio Privado Portezuelo, Ruta 340 km 15
Música al Atardecer en San Javier a las 16.30 en el Complejo Turístico Cristo Bendicente
Clases de folclore en San Javier a las 16 en la plaza Manos Unidas
Circuito Histórico Cultural en San Miguel de Tucumán a las 11 con salida desde Laprida 50
Circuito del Sánguche de Milanesa en San Miguel de Tucumán a las 20 desde Laprida 50
SMT Corre en San Miguel de Tucumán a las 8 en el Palacio de los Deportes
Cine en el teatro en San Pedro de Colalao a las 17 y 19.30 en el Teatro del Pueblo
Caminata Guiada en Tafí del Valle a las 10 con salida desde la Casa Turística
Encuentro de Colectividades en Yerba Buena a las 13 en la Casa de la Cultura
Actividades para viernes y sábado
Feria de Artesanos en Arcadia a las 15 en el predio ex Ferrocarril
Peña "Lo de la Paliza" en San Miguel de Tucumán desde las 22
Peña cultural El Cardón en San Miguel de Tucumán a las 22 en Heras 50
Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín en León Rougés y Los Rojos de 8 a 18
Actividades para sábado y domingo
Paseo de Artesanos en Aguilares desde las 16 en la plaza 25 de Mayo
Fiesta del Vino Patero y la Mistela en Colalao del Valle a las 10 en la plaza San Martín
15.° Expo Lules Productivo en Lules en el Parque Cultural
Feria Local en Raco de 10.30 a 17 en el Control Policial
Feria Gourmet en San Miguel de Tucumán de 17 a medianoche en el parque El Provincial
Feria de Artesanos en San Miguel de Tucumán de 17 a medianoche en el parque El Provincial
Feria de Emprendedores en San Miguel de Tucumán de 17 a 23 en el parque Avellaneda
Paseo Gastronómico en San Miguel de Tucumán de 17 a medianoche en el parque Avellaneda.
Todo el último fin de semana de vacaciones
Colonia de Vacaciones de Invierno en Aguilares de 9 a 12 en el Natatorio José Meolans (hasta el 27/7)
Aguilares a Escena en Aguilares a las 21 en el Auditorio Ricardo Rojas
Museo Arqueológico El Cadillal en El Cadillal de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados, domingos y feriados de 11 a 19
Experiencia "Viví Samay" en Concepción (Samay Cochuna) a las 8 desde la Oficina de la Dirección de Turismo
Museo Arqueológico Los Menhires en El Mollar de martes a sábados y feriados de 9 a 12 y domingos y lunes de 9 a 14
Feria de Artesanos en El Mollar de 10 a 18 en la plaza Principal
Visita a Museos de Famaillá en Famaillá de 9 a 17 en el Parque Temático Histórico (todo julio)
Visitas Guiadas Ruinas de San José en Lules de 8 a 13
Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín en León Rougés (a 8 km de la RN 38) de 8 a 18
Sala de Arte Contemporáneo en Monteros de 10 a 12 y de 20 a 22 en el Mercado Cultural Municipal
Feria de artesanías y productos regionales del NOA en Monteros desde las 15 en el Gimnasio Municipal
Experiencia Quilmes en Quilmes a las 11 y 14
Casa Histórica de la Independencia en San Miguel de Tucumán de 9 a 19
Luces y Sonidos de la Independencia en San Miguel de Tucumán a las 19.30 y 20.30 en la Casa Histórica
Experiencia Congresales en San Miguel de Tucumán de 19.30 a 22 en la peatonal Congreso
Espectáculo de Mapping: Cristo Resplandeciente en San Javier a las 19.30 y 20 en la explanada del Cristo Bendicente
Encuentro de baile Breaking en San Miguel de Tucumán a las 15 en la Casa del Bicentenario
Bus Turístico en San Miguel de Tucumán a las 11 y 16 desde Laprida 50
Ruta del Sánguche de Milanesa en San Miguel de Tucumán a las 20 desde Laprida 50
Circuito Histórico Cultural en San Miguel de Tucumán a las 11 desde Laprida 50
Feria parque 9 de Julio en San Miguel de Tucumán de 16 a 23 en avenida Soldati al 300
“¿Quién es, dónde está?” en San Miguel de Tucumán a las 13 y 18 en el Teatro Orestes Caviglia
Paseo de Emprendedores en Tafí del Valle de 10.30 a 19 en la plaza Miguel Estévez