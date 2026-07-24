Actividades turísticas a pleno para disfrutar el último fin de semana de vacaciones de invierno

En Tucumán, no hace falta un gran viaje para disfrutar a pleno de las vacaciones de invierno y, con el último fin de semana del receso escolar, las familias todavía están a tiempo de explotar cada rincón de la provincia. El Ente Tucumán Turismo elaboró una extensa guía de actividades e invitaciones para atraer al público a particiar. Se incluyen espectáculos al aire libre, en espacios cerrados, visitas guiadas, caminatas, paseos por museos y experiencias gastronómicas para acercarse aún más a la cultura y la historia tucumanas.