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Actividades turísticas a pleno para disfrutar el último fin de semana de vacaciones de invierno

Desde el centro de la provincia hacia cada rincón, de norte a sur y de este a oeste, la provincia está lista para cerrar el receso invernal a lo grande.

Actividades turísticas a pleno para disfrutar el último fin de semana de vacaciones de invierno
Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Tucumán Turismo presentó una amplia agenda de actividades culturales y gastronómicas para cerrar el receso de invierno este fin de semana en toda la provincia.
  • La propuesta incluye espectáculos al aire libre, visitas guiadas, eventos gastronómicos y recorridos históricos distribuidos en municipios como Tafí del Valle y la capital.
  • La iniciativa busca movilizar el turismo interno, dinamizar la economía local e impulsar los atractivos culturales de la región antes del reinicio del ciclo escolar.
Resumen generado con IA

En Tucumán, no hace falta un gran viaje para disfrutar a pleno de las vacaciones de invierno y, con el último fin de semana del receso escolar, las familias todavía están a tiempo de explotar cada rincón de la provincia. El Ente Tucumán Turismo elaboró una extensa guía de actividades e invitaciones para atraer al público a particiar. Se incluyen espectáculos al aire libre, en espacios cerrados, visitas guiadas, caminatas, paseos por museos y experiencias gastronómicas para acercarse aún más a la cultura y la historia tucumanas.

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Actividades del viernes 24 de julio

Viví el Mejor Cine en Banda del Río Salí a las 16 en el ex Ingenio Lastenia

Cine Digital en Concepción desde las 16 en el Teatro La Estación

Ecopunto en Concepción a las 17 en la plaza Islas Malvinas

Cierre de Vacaciones en Graneros a las 13 en la plaza Principal

Visita guiada "Sala de Arte Contemporáneo" en Monteros a las 19 en el Mercado Cultural Municipal

Trekking Cumbres Chicas en Raco a las 9 en la Casa de la Cultura (Ruta 341 km 20,5)

Caminata Guiada a la Virgen de Schoenstatt en San Javier a las 15 con salida desde el Complejo Polideportivo

Circuito Histórico a Pie en San Miguel de Tucumán a las 10 con salida desde Congreso y Crisóstomo Álvarez

Circuito Ruta de la Empanada en San Miguel de Tucumán a las 12 con salida desde Laprida 50

Bus Turístico en San Miguel de Tucumán a las 16 con salida desde Laprida 50

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

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Obra "Recordar" en San Miguel de Tucumán a las 19 con salida desde Laprida 50

Visitas Guiadas Cementerio del Oeste en San Miguel de Tucumán a las 10 y a las 17

La Música que Queremos en San Miguel de Tucumán a las 19.30 en el Museo de la Industria Azucarera

Ballet Estable de Tucumán en San Miguel de Tucumán a las 21

“Mi padre, cuando el amor todo lo puede” en San Miguel de Tucumán a las 21 en el Teatro Alberdi

Desfile Cívico Militar en Santa Ana a las 15 en la Av. Urquiza

Cerámica del Valle en Tafí del Valle desde las 10

Monjes Benedictinos – El Cadillal en Tafí Viejo a las 9 con salida desde el Ente Tucumán Turismo

Circo en Trancas (Benjamín Paz) a las 17 en la plaza Principal

Yoga en Yerba Buena a las 19 en la Casa del Adulto Mayor

Actividades del sábado 25 de julio

Feria de Emprendedores en Bella Vista a las 16 en Av. Fernando Pedro Riera

Desafío El Cadillal en El Cadillal a las 12 en La Mesada (plazoleta frente a la Capilla)

Sábado Cultural en El Mollar de 15 a 18 en la plaza Principal

Vacaciones de invierno: cómo disfrutar en familia sin afectar el presupuesto

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Paseo en Lancha en El Mollar a las 10 en el dique La Angostura

Ruta de la Fe – Elevación de la Virgen en Famaillá de 9 a 17 en la Galería de la Veneración

Paseo Huellas de Atahualpa en Raco a las 15 en la Casa de la Cultura

Circuito Histórico Cultural en San Miguel de Tucumán a las 11 con salida desde Laprida 50

Circuito de La Ciudadela en San Miguel de Tucumán a las 16 con salida desde Laprida 50

Festival de Folklore en San Miguel de Tucumán a las 19 en la plaza Temática

Taller de Collage en San Miguel de Tucumán de 15 a 17 en el Museo Casa Natal Mercedes Sosa

Clase de Folclore en San Miguel de Tucumán a las 17 en la plaza Temática

Ciclo Esquinas ft. La Perla del Norte en San Miguel de Tucumán de 16 a 23 en la Casa de la Cultura del parque 9 de Julio

Teatro de Papel en San Miguel de Tucumán a las 16.30 en el Museo de la Industria Azucarera

Visitas Guiadas al Cementerio del Oeste en San Miguel de Tucumán a las 17

ALO BRASIL en San Miguel de Tucumán a las 21 en el Teatro Alberdi

Julián Bellese en San Miguel de Tucumán a las 21.30 en el Teatro Alberdi

Festival de Cine en San Pedro de Colalao a las 14 en el Teatro del Pueblo

Mapping Lourdes: La Aparición Divina + Misa en San Pedro de Colalao a las 18

46.° Fiesta Nacional de la Feria en Simoca a las 12 en el predio Mercedes Sosa

Feria de Simoca en Simoca de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa

Cocina en Vivo en Tafí del Valle a las 12.30 en la peatonal Los Faroles

Empieza la segunda semana de vacaciones: actividades gratuitas para grandes y chicos

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Salida al Monumento Nina Velárdez y Cruz Papa Francisco en Tafí Viejo a las 9 en la Hostería Atahualpa Yupanqui

City Tour en Tafí Viejo a las 16 con salida desde el Ente Tucumán Turismo

Bingo Verde en Yerba Buena a las 15.30 en el Jardín Botánico Percy Hill

Yoga en Yerba Buena a las 15.30 en el Jardín Botánico Horco Molle

Bici Tour en Yerba Buena de 15 a 17 desde la Oficina de Turismo

City Tour en Yerba Buena de 15 a 17

Festival Julitos y Julietas en Yerba Buena de 15 a 22 en el predio Las Cañas

Actividades del domingo 26 de julio

6.ª fecha del Campeonato Argentino de Enduro en Monte Bello desde las 9

Banda Municipal en Aguilares a las 17 en el Paseo Comercial Vieja Estación

Experiencia Ruta Mágica en Juan B. Alberdi desde la Oficina de Turismo

Caminata Cascada del 25 en Juan B. Alberdi a las 9 desde la Oficina de Turismo

Desafío Pueblo Viejo en Juan B. Alberdi a las 9.30

Desafío El Cadillal en El Cadillal desde las 8 en La Mesada

Feria de Artesanos y Emprendedores en Concepción a las 15 en la plaza Haimes

Feria de los Emprendedores en Famaillá a las 17 en el Paseo parque Temático

Día de la Cultura Nacional en Famaillá a las 17 en el parque Temático Histórico

Trekking Potezuelo en Raco a las 9 en Barrio Privado Portezuelo, Ruta 340 km 15

Música al Atardecer en San Javier a las 16.30 en el Complejo Turístico Cristo Bendicente

Clases de folclore en San Javier a las 16 en la plaza Manos Unidas

Circuito Histórico Cultural en San Miguel de Tucumán a las 11 con salida desde Laprida 50

Circuito del Sánguche de Milanesa en San Miguel de Tucumán a las 20 desde Laprida 50

SMT Corre en San Miguel de Tucumán a las 8 en el Palacio de los Deportes

La joya escondida de los cerros de Tafí Viejo: el sendero de Nina

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Cine en el teatro en San Pedro de Colalao a las 17 y 19.30 en el Teatro del Pueblo

Caminata Guiada en Tafí del Valle a las 10 con salida desde la Casa Turística

Encuentro de Colectividades en Yerba Buena a las 13 en la Casa de la Cultura

Actividades para viernes y sábado

Feria de Artesanos en Arcadia a las 15 en el predio ex Ferrocarril

Peña "Lo de la Paliza" en San Miguel de Tucumán desde las 22

Peña cultural El Cardón en San Miguel de Tucumán a las 22 en Heras 50

Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín en León Rougés y Los Rojos de 8 a 18

Actividades para sábado y domingo

Paseo de Artesanos en Aguilares desde las 16 en la plaza 25 de Mayo

Fiesta del Vino Patero y la Mistela en Colalao del Valle a las 10 en la plaza San Martín

15.° Expo Lules Productivo en Lules en el Parque Cultural

Feria Local en Raco de 10.30 a 17 en el Control Policial

Feria Gourmet en San Miguel de Tucumán de 17 a medianoche en el parque El Provincial

Feria de Artesanos en San Miguel de Tucumán de 17 a medianoche en el parque El Provincial

Feria de Emprendedores en San Miguel de Tucumán de 17 a 23 en el parque Avellaneda

En imágenes: lapachos y ceibos para el Sendero de Anahí

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Paseo Gastronómico en San Miguel de Tucumán de 17 a medianoche en el parque Avellaneda.

Todo el último fin de semana de vacaciones

Colonia de Vacaciones de Invierno en Aguilares de 9 a 12 en el Natatorio José Meolans (hasta el 27/7)

Aguilares a Escena en Aguilares a las 21 en el Auditorio Ricardo Rojas

Museo Arqueológico El Cadillal en El Cadillal de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados, domingos y feriados de 11 a 19

Experiencia "Viví Samay" en Concepción (Samay Cochuna) a las 8 desde la Oficina de la Dirección de Turismo

Museo Arqueológico Los Menhires en El Mollar de martes a sábados y feriados de 9 a 12 y domingos y lunes de 9 a 14

Feria de Artesanos en El Mollar de 10 a 18 en la plaza Principal

Visita a Museos de Famaillá en Famaillá de 9 a 17 en el Parque Temático Histórico (todo julio)

Visitas Guiadas Ruinas de San José en Lules de 8 a 13

Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín en León Rougés (a 8 km de la RN 38) de 8 a 18

Sala de Arte Contemporáneo en Monteros de 10 a 12 y de 20 a 22 en el Mercado Cultural Municipal

Feria de artesanías y productos regionales del NOA en Monteros desde las 15 en el Gimnasio Municipal

Experiencia Quilmes en Quilmes a las 11 y 14

Casa Histórica de la Independencia en San Miguel de Tucumán de 9 a 19

Luces y Sonidos de la Independencia en San Miguel de Tucumán a las 19.30 y 20.30 en la Casa Histórica

Experiencia Congresales en San Miguel de Tucumán de 19.30 a 22 en la peatonal Congreso

Espectáculo de Mapping: Cristo Resplandeciente en San Javier a las 19.30 y 20 en la explanada del Cristo Bendicente

Encuentro de baile Breaking en San Miguel de Tucumán a las 15 en la Casa del Bicentenario

Bus Turístico en San Miguel de Tucumán a las 11 y 16 desde Laprida 50

Ruta del Sánguche de Milanesa en San Miguel de Tucumán a las 20 desde Laprida 50

Dónde queda el Caminito del Rey, el trekking que pasó de ser mortal a un atractivo turístico único

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Circuito Histórico Cultural en San Miguel de Tucumán a las 11 desde Laprida 50

Feria parque 9 de Julio en San Miguel de Tucumán de 16 a 23 en avenida Soldati al 300

“¿Quién es, dónde está?” en San Miguel de Tucumán a las 13 y 18 en el Teatro Orestes Caviglia

Paseo de Emprendedores en Tafí del Valle de 10.30 a 19 en la plaza Miguel Estévez

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