Un pueblo argentino regalará oro a los turistas durante las vacaciones de invierno: cómo participar

La Carolina está situada a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis y a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Fundada en 1792 sobre uno de los principales puntos de extracción de oro del Virreinato del Río de la Plata, la localidad decidió convertir ese legado en el eje de su estrategia para atraer visitantes durante la temporada alta.