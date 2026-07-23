Un pueblo argentino regalará oro a los turistas durante las vacaciones de invierno: cómo participar

Resumen para apurados
- La Carolina, San Luis, sortea diariamente muestras de oro de 18 quilates entre turistas durante las vacaciones de invierno para incentivar el turismo y su historia minera.
- Los visitantes participan con el ticket de estacionamiento. El oro es extraído artesanalmente por pirquineros locales en este pueblo con historia minera desde 1792.
- La iniciativa fortalece el perfil turístico de la localidad, reconocida por la OMT en 2023, buscando posicionarla como un destino rural sostenible de relevancia nacional.
La Carolina, un pueblo de apenas 300 habitantes ubicado en la provincia de San Luis, lanzó una propuesta tan llamativa como ligada a su historia: durante las vacaciones de invierno regalará todos los días una muestra de oro de 18 quilates entre los turistas que visiten la localidad.
La iniciativa comenzó el pasado 18 de julio y se extenderá durante 10 jornadas consecutivas. El premio tiene una particularidad: el oro no proviene de una joyería ni de un proveedor externo, sino que es extraído de los arroyos de la zona por pirquineros locales, quienes mantienen viva una tradición artesanal con más de dos siglos de historia.
La Carolina está situada a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis y a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Fundada en 1792 sobre uno de los principales puntos de extracción de oro del Virreinato del Río de la Plata, la localidad decidió convertir ese legado en el eje de su estrategia para atraer visitantes durante la temporada alta.
Desde el municipio explicaron que la propuesta busca premiar a quienes elijan el destino y, al mismo tiempo, ofrecer un recuerdo que represente la identidad del lugar, publicó Infobae.
Cada una de las pepitas entregadas en los sorteos será extraída por los propios pirquineros de La Carolina, actividad que marcó el desarrollo económico del pueblo durante el siglo XIX y que todavía sobrevive gracias a unos pocos trabajadores que continúan buscando oro en los arroyos serranos.
La iniciativa ya comenzó a trascender las fronteras de San Luis y despertó interés en distintos medios y redes sociales de todo el país.
La secretaria de Turismo de La Carolina, Roxana Lucero Zavala, explicó a la Agencia de Noticias de San Luis que quienes permanezcan más días en el pueblo tendrán mayores posibilidades de ganar, ya que podrán participar en más sorteos.
Cómo participar del sorteo
El mecanismo es sencillo y no requiere inscripción previa. Para participar, los visitantes solo deben conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, comprobante que se entrega al ingresar al casco urbano y que habilita automáticamente para el sorteo diario.
Ese sistema de estacionamiento funciona durante fines de semana, feriados y temporadas altas como parte de la peatonalización parcial impulsada por la Municipalidad de La Carolina, con el apoyo del Ministerio de Turismo de San Luis, la Legislatura provincial y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.
Los sorteos se realizan todos los días, en vivo, a las 17, en la oficina de Informes Turísticos.
Cada jornada participan únicamente los tickets emitidos ese mismo día, por lo que los comprobantes no son acumulables para sorteos posteriores. El ganador debe presentar el ticket correspondiente para retirar el premio.
Un pueblo marcado por el oro
El vínculo de La Carolina con el oro se remonta a 1792, cuando el entonces gobernador intendente de Córdoba del Tucumán y virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, rebautizó el paraje, conocido hasta entonces como San Antonio de las Invernadas, con el nombre de La Carolina, en homenaje al rey Carlos III de España.
La decisión llegó después de que un vecino, Tomás Lucero, llevara oro extraído de la zona para ser analizado en Córdoba, hecho que despertó el interés de las autoridades coloniales.
A partir de ese hallazgo, Sobremonte ordenó estudiar el terreno, instaló un trapiche y dio comienzo a una explotación minera que se prolongó durante poco más de 60 años.
Con el tiempo, la intensa actividad agotó las vetas y, hacia mediados del siglo XIX, la fiebre del oro llegó a su fin.
Sin embargo, la identidad minera permanece intacta. Sus calles empedradas, las construcciones de piedra y las antiguas minas forman parte del patrimonio local. De hecho, hoy es posible recorrer una de esas explotaciones mediante visitas guiadas por un túnel de aproximadamente 400 metros, donde aún se conservan las características del trabajo minero realizado hace más de 200 años.
Un reconocimiento internacional
Desde 2023, La Carolina integra el listado Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo (OMT), una distinción que reconoce a pueblos rurales que se destacan por promover un turismo sostenible, preservar su patrimonio cultural, conservar su arquitectura y fortalecer el compromiso de la comunidad con sus tradiciones.
Para obtener ese reconocimiento, las localidades deben tener menos de 15.000 habitantes y mantener actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería o la minería.
Con apenas 300 habitantes y una historia profundamente ligada a la extracción de oro, La Carolina cumplió con todos esos requisitos y hoy apuesta a transformar ese legado en uno de sus principales atractivos turísticos.