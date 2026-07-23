Dólar: cuánto puede subir hasta fin de año, según bancos y consultoras

El precio del dólar volvió a ubicarse en el centro de la escena tras el salto registrado en las últimas jornadas y, de cara al segundo semestre, las proyecciones de bancos y consultoras anticipan que el tipo de cambio todavía tendría margen para seguir subiendo. De acuerdo con las estimaciones relevadas por FocusEconomics, el consenso del mercado prevé que el dólar mayorista finalizará 2026 en torno a los $1.659, aunque algunas firmas proyectan valores significativamente más altos.