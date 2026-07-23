Dólar: cuánto puede subir hasta fin de año, según bancos y consultoras

Resumen para apurados
- Bancos y consultoras prevén en Argentina que el dólar mayorista alcance en promedio los $1.659 a fin de año tras el reciente salto del tipo de cambio.
- El alza responderá a una menor oferta estacional del agro en el segundo semestre, mitigada por divisas de Vaca Muerta, minería y superávit comercial.
- Con un margen de suba del 24% en la banda cambiaria, los analistas prevén un ajuste gradual alineado con la inflación y los futuros de Matba-Rofex.
El precio del dólar volvió a ubicarse en el centro de la escena tras el salto registrado en las últimas jornadas y, de cara al segundo semestre, las proyecciones de bancos y consultoras anticipan que el tipo de cambio todavía tendría margen para seguir subiendo. De acuerdo con las estimaciones relevadas por FocusEconomics, el consenso del mercado prevé que el dólar mayorista finalizará 2026 en torno a los $1.659, aunque algunas firmas proyectan valores significativamente más altos.
Las previsiones cobran especial relevancia porque provienen de entidades que tuvieron uno de los mejores desempeños al anticipar el comportamiento del dólar durante los últimos dos años.
Las consultoras que mejor anticiparon el dólar y qué esperan ahora
Según el relevamiento de FocusEconomics, las entidades que más se acercaron al valor que alcanzó el dólar mayorista al cierre de 2025 fueron BBVA Research, Credicorp Capital, Itaú Unibanco, Invecq Consulting, MAPFRE Economics y Oxford Economics.
Entre ellas sobresale MAPFRE Economics, que logró acertar las proyecciones durante dos años consecutivos. Para diciembre de 2026, esta consultora estima un dólar mayorista de $1.843, uno de los valores más elevados del mercado.
Las demás proyecciones son las siguientes:
Invecq Consulting: $1.800.
BBVA Research: $1.730.
Credicorp Capital: $1.670.
Oxford Economics: $1.609.
Itaú Unibanco: $1.600.
En promedio, el consenso de los 45 economistas consultados por FocusEconomics ubica el tipo de cambio en $1.659 hacia fin de año, por debajo de las estimaciones más optimistas.
Qué factores podrían impulsar al dólar
Los analistas consideran que el segundo semestre podría mostrar una mayor presión sobre el tipo de cambio debido a una menor oferta estacional de divisas del agro. Sin embargo, destacan que el ingreso de dólares provenientes de Vaca Muerta, la minería y las exportaciones energéticas continúa aportando estabilidad al mercado cambiario.
A ello se suma el superávit comercial, la acumulación de reservas por parte del Banco Central y un mayor acceso al financiamiento externo de provincias y empresas, factores que contribuyen a moderar la volatilidad cambiaria.
Cuánto margen tendría para subir el dólar
Actualmente, el dólar mayorista se mantiene por debajo del techo de la banda de flotación fijada por el Banco Central. Esa diferencia implica que todavía tendría un margen cercano al 24% antes de alcanzar el límite superior establecido por la autoridad monetaria.
En paralelo, el mercado de futuros del Matba-Rofex descuenta un valor cercano a $1.627 para diciembre, una cifra alineada con el consenso de los analistas y que refleja la expectativa de una suba gradual del tipo de cambio durante los próximos meses.
Los economistas coinciden en que, tras un primer semestre con relativa calma, el dólar podría acelerar su ritmo de ajuste en la segunda mitad del año para acompañar la inflación y el comportamiento de la demanda de divisas, aunque sin esperar movimientos bruscos en el corto plazo.