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Alerta sanitaria en Nueva York por un virus: ¿cómo afecta la bacteria Legionella?

Tras la muerte de siete personas en un brote anterior en Harlem, la ciudad enfrenta nuevamente una crisis por agua contaminada en infraestructuras urbanas.

Alerta sanitaria en Nueva York por un virus: ¿cómo afecta la bacteria Legionella?
Lengionelosis
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las autoridades de Nueva York confirmaron una segunda muerte por un brote de la bacteria Legionella, que ya afecta a 72 personas en el Upper East Side de Manhattan por agua contaminada.
  • La legionelosis es una neumonía grave transmitida por agua estancada. Actualmente se investigan las torres de enfriamiento de edificios, las cuales están siendo desinfectadas.
  • Aunque la mortalidad es del 10%, la baja de nuevos casos sugiere que el foco infeccioso se está eliminando, mientras médicos mantienen la vigilancia para evitar más decesos.
Resumen generado con IA

Las autoridades sanitarias de Nueva York confirmaron el fallecimiento de una segunda persona debido a un brote de la enfermedad del legionario. Esta situación afecta actualmente a 72 individuos en el barrio Upper East Side de Manhattan. El primer deceso ocurrió apenas un día antes del reporte oficial emitido el sábado por el Departamento de Salud de la Ciudad. El comisionado de Salud, el doctor Alister F. Martin, manifestó su pesar ante el hecho de que otro neoyorquino perdió la vida a causa de esta infección.

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Este suceso recuerda a una crisis similar registrada el año pasado en el barrio de Harlem. En aquella oportunidad, las complicaciones derivadas de la bacteria provocaron la muerte de siete personas y más de cien contagios. Actualmente, el seguimiento epidemiológico busca prevenir que las cifras de afectados continúen en ascenso dentro de la comunidad neoyorquina.

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Origen y características de la bacteria de la Lengionelosis

La legionelosis representa una forma severa de neumonía generada por la bacteria Legionella. Este microorganismo encuentra un ambiente ideal para su desarrollo en depósitos de agua tibia y estancada. La presencia del patógeno suele detectarse en infraestructuras hidráulicas complejas de la zona urbana.

Las investigaciones actuales centraron su atención en las torres de enfriamiento de los sistemas de aire acondicionado de los edificios de gran tamaño. Los propietarios de estos inmuebles recibieron instrucciones precisas para drenar y desinfectar las instalaciones donde existe presencia bacteriana. Estas medidas preventivas resultan fundamentales para interrumpir el ciclo de propagación de la enfermedad en áreas densamente pobladas.

Estado de situación y tratamiento médico en New York

Aunque la enfermedad del legionario admite tratamiento médico, las complicaciones derivadas alcanzan una tasa de mortalidad estimada del 10% según datos oficiales. El Departamento de Salud reportó una disminución constante en la aparición de nuevos casos durante los últimos días. Esta tendencia sugiere que la fuente principal de exposición probablemente quedó eliminada gracias a las tareas de limpieza profunda. Los médicos mantienen la vigilancia sobre los pacientes internados para evitar nuevos desenlaces fatales.

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El doctor Alister F. Martin sigue de cerca la evolución de los afectados en el Upper East Side de Manhattan. La rápida identificación de los síntomas resulta crucial para el éxito de los protocolos sanitarios aplicados en los centros de salud. Las autoridades sanitarias indican a la población que busque ayuda profesional ante cualquier signo de neumonía severa. Con estas acciones coordinadas, la ciudad busca cerrar el foco infeccioso y devolver la seguridad a los residentes.

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