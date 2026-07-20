Alerta sanitaria en Nueva York por un virus: ¿cómo afecta la bacteria Legionella?

Las autoridades sanitarias de Nueva York confirmaron el fallecimiento de una segunda persona debido a un brote de la enfermedad del legionario. Esta situación afecta actualmente a 72 individuos en el barrio Upper East Side de Manhattan. El primer deceso ocurrió apenas un día antes del reporte oficial emitido el sábado por el Departamento de Salud de la Ciudad. El comisionado de Salud, el doctor Alister F. Martin, manifestó su pesar ante el hecho de que otro neoyorquino perdió la vida a causa de esta infección.