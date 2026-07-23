Italia quiere a Carlo Ancelotti: Paolo Maldini confirmó contactos y crece la preocupación en Brasil

La posibilidad de que Carlo Ancelotti deje la Selección de Brasil para asumir al frente de Italia comenzó a tomar fuerza luego de una confirmación oficial de Paolo Maldini. El excapitán de la "Azzurra", quien lidera el nuevo proyecto de reconstrucción del seleccionado italiano, reconoció que ya hubo contactos con el entrenador, aunque admitió que su llegada dependerá de la disponibilidad del italiano.