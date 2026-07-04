Proteger la salud cardiovascular durante el invierno: las recomendaciones de un especialista

Siguiendo esta línea, el profesional destacó la importancia de mantener un adecuado control de la presión arterial en los pacientes hipertensos: "La mayoría de los hipertensos tiene problemas para controlar la presión y muchas veces no lo sabe, porque toma la medicación y, como no siente ningún malestar, asume que está controlado. Sin embargo, sabemos que un porcentaje importante de los pacientes no tiene los valores donde deberían estar. Sí al frío intenso le sumamos una hipertensión no adecuadamente controlada y un esfuerzo físico desacostumbrado, como subir una escalera o trotar sin preparación, estos factores pueden favorecer un evento cardiovascular. Por eso es importante ser prudentes con los esfuerzos. Siempre recomendamos ser una persona activa, pero los esfuerzos excesivos o desacostumbrados tienen la potencialidad de gatillar un evento".