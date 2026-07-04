Proteger la salud cardiovascular durante el invierno: las recomendaciones de un especialista

Resumen para apurados
- El cardiólogo Roque González difundió en Tucumán recomendaciones para prevenir infartos este invierno, ante los riesgos del frío extremo y la hipertensión descontrolada.
- Aconsejó abrigarse bien, controlar la presión, realizar actividad física progresiva con chequeo previo en mayores de 40 años, comer sano y evitar siempre la automedicación.
- Estas medidas buscan reducir las urgencias cardíacas invernales y concientizar sobre la consulta médica temprana ante nuevos síntomas para evitar diagnósticos tardíos.
El cuidado de la salud cardiovascular, la prevención de la hipertensión y de las enfermedades del corazón, junto con la promoción de hábitos saludables como la actividad física segura y una alimentación equilibrada, son fundamentales durante todo el año.
El jefe del Servicio de Medicina del Deporte de la Provincia, doctor Roque Daniel González, brindó una serie de recomendaciones destinadas a reducir riesgos y fomentar conductas preventivas.
En primer lugar, el especialista explicó cuáles son los cuidados básicos que toda la población debe tener frente al frío intenso. Al respecto, González señaló que, si bien puede parecer una recomendación obvia, es fundamental abrigarse adecuadamente para evitar los cambios bruscos de temperatura que se producen al pasar de un ambiente calefaccionado al exterior.
Además, indicó que, si la exposición al aire frío será prolongada, es conveniente utilizar una bufanda o un cuello para cubrir las vías respiratorias, ya que esto ayuda a que el aire ingrese de manera más templada y reduce el impacto del frío sobre el organismo.
Siguiendo esta línea, el profesional destacó la importancia de mantener un adecuado control de la presión arterial en los pacientes hipertensos: "La mayoría de los hipertensos tiene problemas para controlar la presión y muchas veces no lo sabe, porque toma la medicación y, como no siente ningún malestar, asume que está controlado. Sin embargo, sabemos que un porcentaje importante de los pacientes no tiene los valores donde deberían estar. Sí al frío intenso le sumamos una hipertensión no adecuadamente controlada y un esfuerzo físico desacostumbrado, como subir una escalera o trotar sin preparación, estos factores pueden favorecer un evento cardiovascular. Por eso es importante ser prudentes con los esfuerzos. Siempre recomendamos ser una persona activa, pero los esfuerzos excesivos o desacostumbrados tienen la potencialidad de gatillar un evento".
Actividad física y alimentación saludable para prevenir complicaciones
Asimismo, el cardiólogo recomendó iniciar o retomar la actividad física de manera progresiva. González explicó que las personas mayores de 40 años deberían realizar una evaluación médica antes de comenzar una rutina, especialmente si presentan síntomas como dolor en el pecho, palpitaciones, taquicardia o mareos durante el esfuerzo, y remarcó que quienes ya tuvieron un evento cardiovascular deben extremar los cuidados.
Además, aconsejó mantener una alimentación saludable, moderando el consumo de grasas, sal y azúcares, y elegir preparaciones equilibradas para evitar el aumento de peso asociado a la disminución de la actividad física.
La importancia de consultar al médico y evitar la automedicación
Finalmente, el profesional instó a consultar al médico ante la aparición de síntomas y a evitar la automedicación: "Si aparece un síntoma nuevo, aunque el médico me haya evaluado hace dos meses y todo estuviera bien, no hay que dejarlo pasar. Mucho más si ese síntoma se repite o aparece durante los esfuerzos. Es importante consultar al médico de cabecera para que determine la conducta a seguir. La automedicación nunca es conveniente".
"Muchas personas utilizan antibióticos para cuadros virales o gripales sin indicación médica y eso no solo no aporta beneficios, sino que favorece la resistencia bacteriana y puede retrasar el diagnóstico oportuno de enfermedades que requieren otro tipo de tratamiento. Ante cualquier síntoma o molestia, lo correcto es consultar con un profesional de la salud", finalizó.