Empleados de Comercio: en cuánto queda el salario básico en agosto tras el aumento

En la última paritaria de la que participó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) se acordó un aumento salarial para los trabajadores del rubro. El incremento se aplicaría al salario básico en tres cuotas hasta llegar a completar el 5.7%. Además, se acordó la entrega de un bono no remunerativo –que no impacta en los salarios básicos– en dos cuotas.
Así, el salario de agosto quedará modificado por la proporción acordada antes de julio. Se determinó que para el séptimo mes del año, el aumento debía ser del 1.9%, en consonancia con el octavo y noveno mes. Por lo tanto, los incrementos que se aplicarán a agosto y septiembre serán porcentualmente equitativos a los de julio.
Sumas fijas no remunerativas para empleados de comercio
En los meses previos al acuerdo de las cámaras empresarias se había entregado un bono extraordinario de $20.000. El total acordado había sido de $120.000 que se abonaron entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Esa suma pasó a formar parte de las escalas básicas convencionales en julio.
Luego, en el último acuerdo homologado, se firmó una suma extra de $50.000 a pagar en dos cuotas: la primera se entregó con el salario de julio y, la segunda, será entregada con el de agosto. Por ello, no solo incrementará el monto total por el aumento del 1.9% el mes próximo, sino también por los $25.000 de bono.
Empleados de comercio: así quedan los salarios mínimos para agosto
Los aumentos señalados por el sindicato permiten estimar en cuánto quedarán los salarios básicos para los empleados de comercio en agosto. Los cálculos se harán sobre los salarios percibidos sobre julio, distinguiendo las tareas de cada categoría.
- Personal de Maestranza
Categoría B: $1.285.293
Categoría C: $1.296.750
- Personal Administrativo
Categoría B: $1.299.212
Categoría C: $1.304.120
Categoría D: $1.318.853
Categoría E: $1.331.128
Categoría F: $1.349.134
- Cajeros
Categoría B: $1.304.120
Categoría C: $1.311.486
- Personal Auxiliar
Categoría B: $1.306.572
Categoría C: $1.333.583
- Auxiliar Especializado
Categoría B: $1.322.944
- Vendedores
Categoría B: $1.322.947
Categoría C: $1.331.128
Categoría D: $1.349.134