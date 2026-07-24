Empleados de Comercio: en cuánto queda el salario básico en agosto tras el aumento

En la última paritaria de la que participó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) se acordó un aumento salarial para los trabajadores del rubro. El incremento se aplicaría al salario básico en tres cuotas hasta llegar a completar el 5.7%. Además, se acordó la entrega de un bono no remunerativo –que no impacta en los salarios básicos– en dos cuotas.