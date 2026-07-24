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Empleados de Comercio: en cuánto queda el salario básico en agosto tras el aumento

Los salarios básicos volverán a actualizarse con el segundo tramo previsto del aumento paritario, mientras continúa el esquema de pagos extraordinarios.

Empleados de Comercio: en cuánto queda el salario básico en agosto tras el aumento
Foto: El Argentino
Por Milagro Corbalán Hace 6 Min

En la última paritaria de la que participó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) se acordó un aumento salarial para los trabajadores del rubro. El incremento se aplicaría al salario básico en tres cuotas hasta llegar a completar el 5.7%. Además, se acordó la entrega de un bono no remunerativo –que no impacta en los salarios básicos– en dos cuotas.

Paritaria de Comercio: acordaron una suba salarial del 5,7% y un bono de $50.000 para empleados mercantiles

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Así, el salario de agosto quedará modificado por la proporción acordada antes de julio. Se determinó que para el séptimo mes del año, el aumento debía ser del 1.9%, en consonancia con el octavo y noveno mes. Por lo tanto, los incrementos que se aplicarán a agosto y septiembre serán porcentualmente equitativos a los de julio.

Sumas fijas no remunerativas para empleados de comercio

En los meses previos al acuerdo de las cámaras empresarias se había entregado un bono extraordinario de $20.000. El total acordado había sido de $120.000 que se abonaron entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Esa suma pasó a formar parte de las escalas básicas convencionales en julio.

Empleados de Comercio: cuánto cobran en julio de 2026 según la nueva escala salarial

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Luego, en el último acuerdo homologado, se firmó una suma extra de $50.000 a pagar en dos cuotas: la primera se entregó con el salario de julio y, la segunda, será entregada con el de agosto. Por ello, no solo incrementará el monto total por el aumento del 1.9% el mes próximo, sino también por los $25.000 de bono.

Empleados de comercio: así quedan los salarios mínimos para agosto

Los aumentos señalados por el sindicato permiten estimar en cuánto quedarán los salarios básicos para los empleados de comercio en agosto. Los cálculos se harán sobre los salarios percibidos sobre julio, distinguiendo las tareas de cada categoría.

  • Personal de Maestranza

Categoría B: $1.285.293

Categoría C: $1.296.750

  • Personal Administrativo

Categoría B: $1.299.212

Categoría C: $1.304.120

Categoría D: $1.318.853

Categoría E: $1.331.128

Categoría F: $1.349.134

  • Cajeros

Categoría B: $1.304.120

Categoría C: $1.311.486

  • Personal Auxiliar

Categoría B: $1.306.572

Categoría C: $1.333.583

  • Auxiliar Especializado

Categoría B: $1.322.944

  • Vendedores

Categoría B: $1.322.947

Categoría C: $1.331.128

Categoría D: $1.349.134

Temas Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio
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