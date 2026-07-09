Empleados de Comercio: cuánto cobran en julio de 2026 según la nueva escala salarial

La estructura salarial del sector mercantil experimenta un cambio fundamental a partir de este mes, luego de lo establecido en las negociaciones de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Los sueldos correspondientes a julio de 2026 presentan modificaciones en la composición del recibo de haberes, lo que repercute de forma directa en el cálculo de los adicionales de convenio.