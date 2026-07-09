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Empleados de Comercio: cuánto cobran en julio de 2026 según la nueva escala salarial

Los sueldos de este mes llegan con cambios técnicos clave tras absorber las sumas no remunerativas al básico.

Empleados de Comercio: cuánto cobran en julio de 2026 según la nueva escala salarial
Empleados de comercio
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, los empleados de comercio en Argentina perciben un nuevo salario básico tras incorporar las sumas no remunerativas acordadas por la federación mercantil.
  • La medida integra los montos no remunerativos al sueldo básico, elevando el piso de todas las categorías y redefiniendo adicionales clave como antigüedad y presentismo.
  • Con un piso salarial superior a los 1,2 millones de pesos, el sector mercantil establece un nuevo valor de referencia mientras continúa negociando futuras recomposiciones.
Resumen generado con IA

La estructura salarial del sector mercantil experimenta un cambio fundamental a partir de este mes, luego de lo establecido en las negociaciones de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Los sueldos correspondientes a julio de 2026 presentan modificaciones en la composición del recibo de haberes, lo que repercute de forma directa en el cálculo de los adicionales de convenio. 

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La novedad principal de la liquidación radica en que los importes abonados previamente como sumas no remunerativas quedaron formalmente incorporados al salario básico de cada categoría, elevando el piso salarial y redefiniendo los adicionales por antigüedad y presentismo regulados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

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Esta reconfiguración del esquema de ingresos sitúa a todas las categorías iniciales por encima del millón doscientos mil pesos como base remunerativa. Mientras el sindicato avanza en las tratativas para establecer las próximas recomposiciones, las planillas del sector debieron adaptarse a los nuevos valores de referencia para el personal de maestranza, administrativos, cajeros, auxiliares y vendedores.

Escala salarial de julio 2026: cuánto cobra cada categoría

Maestranza

  • Categoría A: $1.233.585
  • Categoría B: $1.236.794
  • Categoría C: $1.248.038
  • Categoría A: $1.245.631
  • Categoría B: $1.250.454
  • Categoría C: $1.255.270
  • Categoría D: $1.269.729
  • Categoría E: $1.281.775
  • Categoría F: $1.299.445
  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.255.270
  • Categoría C: $1.262.499
  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.255.270
  • Categoría C: $1.262.499
  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.273.746
  • Categoría C: $1.281.775
  • Categoría D: $1.299.445
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