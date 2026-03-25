Empleados de comercio: cuánto cobran en abril de 2026

Los empleados de comercio en Argentina cobran en abril de 2026 con una modificación central en la estructura salarial: la incorporación definitiva de sumas fijas al sueldo básico. Esta actualización impacta en todas las categorías del convenio colectivo y redefine los haberes del sector mercantil en todo el país.
El cambio surge del último acuerdo paritario, que estableció que los montos no remunerativos otorgados en meses anteriores —de $40.000 y $60.000— pasen a integrar el salario básico. De esta manera, los sueldos se consolidan sobre una base más alta y con incidencia directa en adicionales como antigüedad y presentismo.
Empleados de comercio: qué cambia en abril de 2026
Durante abril, los trabajadores perciben haberes sin nuevos aumentos porcentuales, pero con una modificación técnica relevante: la integración de sumas fijas al básico.
Esto implica:
- Mejora en el cálculo de adicionales (antigüedad, presentismo).
- Simplificación del recibo de sueldo.
- Consolidación de ingresos sobre una base remunerativa.
A pesar de que estaba prevista una revisión paritaria en marzo, aún no se oficializaron nuevos incrementos, por lo que continúan vigentes las escalas anteriores, ahora con esta actualización estructural.
Escala salarial empleados de comercio abril 2026
A continuación, los sueldos básicos por categoría en abril de 2026:
Maestranza
Maestranza A: $1.155.795
Maestranza B: $1.158.852
Maestranza C: $1.169.560
Administrativos
Administrativo A: $1.167.268
Administrativo B: $1.171.860
Administrativo C: $1.176.448
Administrativo D: $1.190.218
Administrativo E: $1.201.690
Administrativo F: $1.218.519
Cajeros
Cajeros A: $1.171.091
Cajeros B: $1.176.448
Cajeros C: $1.183.333
Auxiliares
Auxiliar A: $1.171.091
Auxiliar B: $1.178.740
Auxiliar C: $1.203.985
Auxiliares especializados
Auxiliar Especializado A: $1.180.274
Auxiliar Especializado B: $1.194.041
Ventas
Vendedor A: $1.171.091
Vendedor B: $1.194.044
Vendedor C: $1.201.690
Vendedor D: $1.218.519
Antigüedad y adicionales
Un punto clave en abril de 2026 es el impacto de la antigüedad. A cada salario básico se le suma un adicional del 1% por cada año trabajado.
Con la incorporación de las sumas fijas al básico, este adicional se calcula sobre un monto mayor, lo que incrementa el salario final de los trabajadores.
Qué pasará con las paritarias de comercio
El sector, representado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), mantiene abierta la negociación paritaria. Las partes acordaron reunirse para evaluar nuevos aumentos en función de la inflación, pero hasta el momento no se anunciaron actualizaciones para los meses siguientes.
Un dato a tener en cuenta
Las escalas salariales de comercio no se aplican de forma uniforme en todo el país. En ciudades como Río Grande (Tierra del Fuego), existen acuerdos locales que pueden diferir de la paritaria nacional.