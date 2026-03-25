Secciones
SociedadActualidad

Empleados de comercio: cuánto cobran en abril de 2026

Escalas, categorías y cambios clave.

Empleados de comercio: cuánto cobran en abril de 2026
Hace 1 Hs

Los empleados de comercio en Argentina cobran en abril de 2026 con una modificación central en la estructura salarial: la incorporación definitiva de sumas fijas al sueldo básico. Esta actualización impacta en todas las categorías del convenio colectivo y redefine los haberes del sector mercantil en todo el país.

El cambio surge del último acuerdo paritario, que estableció que los montos no remunerativos otorgados en meses anteriores —de $40.000 y $60.000— pasen a integrar el salario básico. De esta manera, los sueldos se consolidan sobre una base más alta y con incidencia directa en adicionales como antigüedad y presentismo.

Empleados de comercio: qué cambia en abril de 2026

Durante abril, los trabajadores perciben haberes sin nuevos aumentos porcentuales, pero con una modificación técnica relevante: la integración de sumas fijas al básico.

Esto implica:

  • Mejora en el cálculo de adicionales (antigüedad, presentismo).
  • Simplificación del recibo de sueldo.
  • Consolidación de ingresos sobre una base remunerativa.

A pesar de que estaba prevista una revisión paritaria en marzo, aún no se oficializaron nuevos incrementos, por lo que continúan vigentes las escalas anteriores, ahora con esta actualización estructural.

Escala salarial empleados de comercio abril 2026

A continuación, los sueldos básicos por categoría en abril de 2026:

Maestranza

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

Administrativos

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

Cajeros

Cajeros A: $1.171.091

Cajeros B: $1.176.448

Cajeros C: $1.183.333

Auxiliares

Auxiliar A: $1.171.091

Auxiliar B: $1.178.740

Auxiliar C: $1.203.985

Auxiliares especializados

Auxiliar Especializado A: $1.180.274

Auxiliar Especializado B: $1.194.041

Ventas

Vendedor A: $1.171.091

Vendedor B: $1.194.044

Vendedor C: $1.201.690

Vendedor D: $1.218.519


Antigüedad y adicionales

Un punto clave en abril de 2026 es el impacto de la antigüedad. A cada salario básico se le suma un adicional del 1% por cada año trabajado.

Con la incorporación de las sumas fijas al básico, este adicional se calcula sobre un monto mayor, lo que incrementa el salario final de los trabajadores.

Qué pasará con las paritarias de comercio

El sector, representado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), mantiene abierta la negociación paritaria. Las partes acordaron reunirse para evaluar nuevos aumentos en función de la inflación, pero hasta el momento no se anunciaron actualizaciones para los meses siguientes.

Un dato a tener en cuenta

Las escalas salariales de comercio no se aplican de forma uniforme en todo el país. En ciudades como Río Grande (Tierra del Fuego), existen acuerdos locales que pueden diferir de la paritaria nacional.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
1

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
2

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
3

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial
4

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
5

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán
6

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Más Noticias
Encuesta: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los tucumanos?

Encuesta: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los tucumanos?

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

El tiempo seguirá inestable en Tucumán: se espera algo de sol, mucha nubosidad y no se descartan algunas lloviznas

El tiempo seguirá inestable en Tucumán: se espera algo de sol, mucha nubosidad y no se descartan algunas lloviznas

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino

Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Comentarios