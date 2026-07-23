Paritaria de Comercio: acordaron una suba salarial del 5,7% y un bono de $50.000 para empleados mercantiles

El entendimiento también contempla la postergación de la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos. En lugar de integrarse de una sola vez, se incorporará en seis cuotas mensuales de $20.000 cada una, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Las sumas pendientes continuarán liquidándose conforme a lo establecido en el acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026.