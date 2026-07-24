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Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

La publicación del empresario encendió las alertas entre los fanáticos que buscan a toda costa una explicación sobre la final del Mundial 2026.

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas
Foto: Instagram Ale Martínez
Por Milagro Corbalán Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Alejandro Martínez publicó un video en Instagram tras la derrota argentina en el Mundial 2026, alimentando teorías conspirativas sobre la final entre fanáticos del fútbol.
  • El clip de 'Ford v Ferrari' muestra a un piloto cediendo posiciones, lo que generó especulaciones sobre supuestas presiones de la FIFA para que Argentina perdiera el partido.
  • A pesar de que la familia descartó mensajes ocultos, el fenómeno evidencia la dificultad de la hinchada argentina para asimilar la frustración por la caída de la Selección.
Resumen generado con IA

Hay una suerte de incredulidad del argentino después de la derrota de la Selección en la final del Mundial. La incesante búsqueda de explicaciones sobre qué pasó no se detiene y llevó a elaborar las más rebuscadas teorías. El video de Lionel Messi arengando a sus compañeros antes del partido fue la pieza que detonó las conspiraciones. Ahora, un video de Alejandro Martínez, hermano del “Dibu”, volvió a hacer un aporte en este orden.

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La publicación no es de las últimas horas. Se hizo desde la cuenta de Alejandro a principios de la semana y desde entonces no dejó de alimentar especulaciones. El empresario compartió un fragmento de la película “Ford v Ferrari” en la que el protagonista, corredor de la segunda marca, mira hacia el público y un hombre se levanta el sombrero en señal de respeto. El primero lleva “Emiliano Martínez” inscripto en la frente mientras que, el segundo, lleva “every football fan” y representa a los fanáticos y seguidores del fútbol.

¿Qué significa el video que compartió Alejandro Martínez?

La publicación del hermano mayor del “Dibu” ya superó los 47.000 likes y los 4.300 comentarios. Entre estos últimos, el público le envía su apoyo y sus saludos, pero también al arquero de la Selección. “Ya entendimos todo, no hacen falta palabras. Decile a Emi que entendemos todo, que no se sientan culpables”, escribió la usuaria que más repercusiones generó entre los comentarios y que alcanzó por sí sola los 8.000 likes.

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Pero, ¿qué habría que entender en un fragmento en el que el público demuestra afecto y reconocimiento a un ídolo deportivo? La incógnita subyace en el argumento de la película. Es que en “Ford v Ferrari”, el protagonista, Ken Miles, acepta las presiones de los directivos de las marcas y reduce la velocidad a metros de la llegada. Miles resigna su primer lugar para llegar junto a los demás autos que lo seguían.

Post Instagram

Pese a la cantidad de comentarios que surgieron, avalando diferentes teorías que aseguran que Argentina perdió por pedido expreso de la FIFA, Alejandro Martínez no confirmó que se tratara de un mensaje encriptado. Por el contrario, escribió un mensaje en el mismo video dedicado a su hermano. “¡Sin palabras! La rompiste toda como siempre”, compartió y adjuntó un emoji de un corazón rojo.

La relación del “Dibu” Martínez con su hermano

Desde pequeños, el “Dibu” y Ale se unieron como los únicos hermanos de la familia que son. Alejandro nació en 1990 y Emiliano dos años más tarde, por lo que la diferencia de edad les permitió compartir toda su infancia y parte de la adolescencia, hasta que el futuro arquero de la Selección se marchó a una pensión de fútbol para cumplir su sueño y prepararse profesionalmente.

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En el documental de Netflix, “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, la relación entre ambos queda retratada a la perfección. De niños compartían todo, incluso los momentos de fútbol. Pero cuando el “Dibu” se marchó a Buenos Aires y abandonó Mar del Plata, Alejandro sintió perder una parte de sí mismo y quedó solo con sus padres. Hoy, es uno de sus mayores fanáticos y cuenta con emoción cada paso de su hermano menor.

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