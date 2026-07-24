Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

La publicación no es de las últimas horas. Se hizo desde la cuenta de Alejandro a principios de la semana y desde entonces no dejó de alimentar especulaciones. El empresario compartió un fragmento de la película “Ford v Ferrari” en la que el protagonista, corredor de la segunda marca, mira hacia el público y un hombre se levanta el sombrero en señal de respeto. El primero lleva “Emiliano Martínez” inscripto en la frente mientras que, el segundo, lleva “every football fan” y representa a los fanáticos y seguidores del fútbol.