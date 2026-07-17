Dibu Martínez reveló que juega el Mundial lesionado: "Todos los especialistas me decían que tenía que operarme"
El arquero de la Selección confesó que sufre una fractura en el dedo anular de la mano derecha desde antes del inicio del Mundial 2026. Contó que evitó la cirugía para poder disputar el torneo y reveló el mensaje que le envió Lionel Scaloni.
Resumen para apurados
- El arquero Emiliano Martínez reveló, previo a la final del Mundial 2026 contra España, que ataja con una fractura de dedo en su mano derecha para no perderse el campeonato.
- El Dibu decidió postergar una operación recomendada por especialistas para disputar la Copa del Mundo, motivado por un mensaje de apoyo clave del director técnico Lionel Scaloni.
- A pesar del dolor, Martínez será el arquero titular en la final frente a España, consolidando su rol de referente indiscutido y buscando un nuevo título para la Selección.
A horas de la final del Mundial 2026 frente a España, Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió al revelar que disputó todo el torneo con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que lo acompaña desde antes del comienzo de la Copa del Mundo y que lo obligó a convivir con el dolor para no perderse la gran cita.
El arquero argentino explicó que la lesión fue lo suficientemente importante como para que varios especialistas le recomendaran pasar por el quirófano, aunque finalmente decidió postergar la operación para defender el arco de la Selección.
"Todavía me duele la mano todos los días. Sabía que me iba a doler muchísimo", confesó.
Luego reveló el consejo que recibió de los médicos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.
"Evité la operación. Todos los especialistas que consulté en Estados Unidos e Inglaterra me decían que me tenía que operar", contó.
La lesión también modificó por completo su preparación durante el torneo. Según explicó, prácticamente no pudo trabajar con normalidad durante la primera fase.
"En la fase de grupos no pude entrenar, pero desde octavos ya no pensé y me siento mucho mejor", aseguró.
Sin embargo, hubo un gesto que terminó de convencerlo de seguir adelante. Martínez reveló que Lionel Scaloni se comunicó personalmente con él y le transmitió un mensaje que jamás olvidará.
"El entrenador me mandó un mensaje y me dijo: 'Estés como estés, yo te quiero en mi equipo'", recordó.
Para el arquero, esa muestra de confianza tuvo un valor incluso mayor que cualquiera de sus actuaciones dentro de la cancha.
"Para mí eso tiene más mérito que atajar diez penales y salir en la tapa del diario", afirmó.
Más allá del dolor físico, el marplatense aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde el aspecto mental. Incluso confesó que, en algunos momentos de intimidad, la dimensión de todo lo conseguido con la Selección todavía lo emociona.
"A veces lloro solo con pensar lo que hemos conseguido. Quedan momentos de alegría y disfrutar", expresó.
Pensando en la final contra España, el campeón del mundo transmitió un mensaje de tranquilidad y explicó cuál considera que es su principal responsabilidad dentro del equipo.
"Me siento muy tranquilo. El arquero tiene que salir y generar seguridad. Cuando ellos ven eso, que son tan buenos jugando al fútbol, se enfocan en ir para adelante", sostuvo.
Pese a la fractura, al dolor diario y a una preparación condicionada por la lesión, el "Dibu" dejó en claro que nada lo apartará del partido más importante del Mundial. El domingo volverá a ocupar el arco argentino con la misma actitud que lo convirtió en uno de los grandes símbolos de este ciclo.
"Voy a salir sonriendo", aseguró, convencido de que, más allá de los títulos y el reconocimiento mundial, sigue sintiéndose el mismo chico que soñaba con atajar en las canchas de su barrio en Mar del Plata.