Dibu Martínez reveló que juega el Mundial lesionado: "Todos los especialistas me decían que tenía que operarme"

A horas de la final del Mundial 2026 frente a España, Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió al revelar que disputó todo el torneo con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que lo acompaña desde antes del comienzo de la Copa del Mundo y que lo obligó a convivir con el dolor para no perderse la gran cita.