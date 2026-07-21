Alejandro Garnacho, a un paso de dejar Chelsea: el club de la Premier donde jugaría con "Dibu" Martínez

Resumen para apurados
- Alejandro Garnacho negocia hoy su pase a préstamo de Chelsea a Aston Villa en la Premier League, tras perder protagonismo con el técnico Xabi Alonso.
- Llegaría cedido con obligación condicional de compra por 45 millones de euros. Tras un mal año y quedar fuera del Mundial 2026, el club busca un cambio de aire.
- El cambio de club busca relanzar la carrera del extremo argentino en Inglaterra, donde compartirá equipo con Dibu Martínez para recuperar su máximo nivel competitivo.
Alejandro Garnacho está cada vez más cerca de cambiar de equipo en la Premier League. Después de una temporada irregular y de perder lugar en la consideración del entrenador Xabi Alonso, el extremo argentino tiene avanzadas las negociaciones para dejar Chelsea y convertirse en nuevo futbolista de Aston Villa.
La operación significaría un cambio de aire para el delantero apenas un año después de su llegada al conjunto londinense, donde no logró consolidarse como una de las principales figuras del plantel.
Según trascendió, Aston Villa, dirigido por Unai Emery y reciente campeón de la Europa League, busca reforzar su ataque tras la venta de Morgan Rogers justamente al Chelsea. En ese contexto, Garnacho aparece como uno de los principales objetivos del club de Birmingham.
La negociación se realizaría mediante un préstamo por una temporada con una obligación de compra sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, una fórmula que permitiría al futbolista relanzar su carrera sin que Aston Villa deba afrontar de inmediato el costo total de la transferencia.
Por qué Garnacho perdió lugar en Chelsea
La llegada de Xabi Alonso modificó el panorama del argentino. El nuevo entrenador decidió no incluirlo en el comienzo de la pretemporada, una señal que fue interpretada como el inicio de un fin de ciclo en Stamford Bridge.
Su rendimiento durante la última campaña tampoco ayudó a consolidar su lugar. Garnacho disputó 43 partidos, convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias, números que estuvieron por debajo de las expectativas generadas por su incorporación.
Esa pérdida de protagonismo también tuvo consecuencias en la Selección. Lionel Scaloni decidió no convocarlo para disputar el Mundial 2026, una ausencia que terminó acelerando la búsqueda de un nuevo destino para recuperar continuidad y confianza.
Reencuentro con Dibu Martínez y Buendía
Si la operación se concreta, Garnacho volverá a compartir vestuario con dos compañeros de la Selección Argentina: Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, quienes integran el plantel de Aston Villa.
Además del interés del equipo de Unai Emery, la Roma también realizó consultas por el futbolista. Sin embargo, la prioridad del Chelsea es negociar con un club de la Premier League.
La entidad londinense tasó al atacante en 45 millones de euros para equipos ingleses, mientras que fijó un precio de 50 millones para clubes del exterior, una diferencia que favorece las conversaciones con Aston Villa.
Todo indica que el futuro de Garnacho seguirá en Inglaterra, aunque con una nueva camiseta y el desafío de recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en una de las grandes promesas del fútbol argentino.