Así es la casa del Dibu Martínez en Inglaterra: diseño contemporáneo, pileta climatizada y espacios pensados para la familia

Mientras brilla en la élite del fútbol con el Aston Villa y la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez también disfruta de un hogar que refleja su estilo de vida fuera de las canchas. Ubicada en Birmingham, Inglaterra, la residencia del arquero destaca por su diseño contemporáneo, la abundante luz natural y una distribución pensada para equilibrar el descanso, la actividad física y los momentos en familia.