Así es la casa del Dibu Martínez en Inglaterra: diseño contemporáneo, pileta climatizada y espacios pensados para la familia
La vivienda de Emiliano "Dibu" Martínez en Birmingham combina arquitectura moderna, amplios ventanales, gimnasio y una pileta cubierta. Cada ambiente fue diseñado para priorizar el confort, la vida familiar y el entrenamiento.
Resumen para apurados
- El arquero Emiliano Martínez reside en una moderna casa en Birmingham, Inglaterra, diseñada para combinar su entrenamiento de alto rendimiento con el confort de su familia.
- Decorada por su esposa Mandinha, la propiedad cuenta con espacios abiertos, gimnasio, pileta climatizada y grandes ventanales que maximizan la iluminación y la funcionalidad.
- La propiedad ejemplifica una tendencia de arquitectura donde el bienestar familiar, el entrenamiento de elite y la luz natural se integran en un diseño funcional a futuro.
Mientras brilla en la élite del fútbol con el Aston Villa y la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez también disfruta de un hogar que refleja su estilo de vida fuera de las canchas. Ubicada en Birmingham, Inglaterra, la residencia del arquero destaca por su diseño contemporáneo, la abundante luz natural y una distribución pensada para equilibrar el descanso, la actividad física y los momentos en familia.
La propiedad se caracteriza por una arquitectura de líneas limpias y espacios abiertos que generan una sensación de amplitud. Grandes superficies vidriadas conectan el interior con el jardín y permiten que la iluminación natural sea protagonista durante gran parte del día.
Un living amplio con un gran tragaluz
Uno de los ambientes más destacados de la casa es el living principal. Allí sobresale un techo con estructura vidriada que funciona como un enorme tragaluz, iluminando el espacio de forma natural y potenciando el diseño minimalista de la vivienda.
La decoración apuesta por una combinación de colores neutros, con predominio del blanco, gris y detalles en tonos verdes. Los pisos de madera aportan calidez, mientras que un amplio sofá en forma de "L", una alfombra de gran tamaño y una moderna lámpara colgante completan un ambiente elegante y confortable.
Cocina integrada y materiales naturales
La cocina continúa la estética moderna del resto de la vivienda. Los revestimientos de piedra, el mobiliario de diseño contemporáneo y una gran mesa de madera generan un espacio funcional pensado para compartir en familia.
La integración entre la cocina, el comedor y el living responde a una tendencia muy utilizada en la arquitectura actual: ambientes abiertos que favorecen la circulación, el ingreso de luz y una mayor conexión entre quienes habitan la casa. Una chimenea moderna divide los sectores sin interrumpir la continuidad visual.
La pileta climatizada, uno de los espacios más exclusivos
Entre los sectores más llamativos de la propiedad aparece una pileta cubierta y climatizada, utilizada tanto para la preparación física del arquero como para el entretenimiento familiar.
El espacio cuenta con grandes ventanales que permiten disfrutar de la vista hacia el exterior y una zona destinada al descanso. Gracias a su climatización, puede utilizarse durante todo el año, incluso durante los fríos inviernos ingleses.
Gimnasio propio y un amplio jardín
Como parte de su rutina deportiva, el campeón del mundo también dispone de un gimnasio equipado dentro de la vivienda, donde realiza entrenamientos complementarios cuando no trabaja con el Aston Villa.
En el exterior, la casa ofrece un extenso jardín con césped natural y un sector con parrilla, un lugar ideal para compartir reuniones con familiares y amigos, una costumbre que la familia mantiene pese a vivir en el Reino Unido.
La impronta de Mandinha Martínez
El diseño interior lleva el sello de Amanda "Mandinha" Martínez, esposa del arquero, quien desarrolló una carrera vinculada al interiorismo y participó activamente en la remodelación y decoración de la vivienda.
Su propuesta se basa en ambientes funcionales, materiales de calidad, colores sobrios y una estética atemporal que también se refleja en los dormitorios y en los espacios destinados a los hijos de la pareja.
Más que una residencia de lujo, la casa del Dibu Martínez refleja una tendencia creciente en la arquitectura contemporánea: hogares concebidos para disfrutar de la vida cotidiana, donde la comodidad, la luz natural, la conexión con el exterior y el bienestar ocupan un lugar central.