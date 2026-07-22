Las constructoras del NOA exponen su crisis ante la llegada Gustavo Weiss a Tucumán

Nahas señaló, como uno de los ejemplos, que el norte enfrenta sobrecostos logísticos que limitan la competitividad. "En nuestra región, sacar un producto al exterior tiene un costo de transporte cercano al 8% o 9%, cuando no tendría que superar el 3% o el 4%. Estamos duplicando o triplicando esos valores. ¿Cómo mejoramos eso? Con vías férreas en condiciones. No hablo de trenes bala, sino de velocidades de carga de 80 o 90 kilómetros por hora que permitan asegurar la llegada de la mercadería a los puertos", indicó.