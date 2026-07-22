Las constructoras del NOA exponen su crisis ante la llegada Gustavo Weiss a Tucumán

Resumen para apurados
- Gustavo Weiss encabeza este jueves la Convención Regional del NOA en Tucumán para tratar la crisis de las constructoras por el freno de la obra pública nacional.
- El sector atraviesa su nivel más bajo de inversión histórica, acumulando deudas estatales de U$S 600 millones y sobrecostos logísticos que restan competitividad al norte.
- Prevén un 2026 perdido para nuevas obras nacionales, por lo que las provincias deberán asumir financiamientos urgentes en agua, cloacas y escuelas con recursos propios.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, encabezará este jueves 23 de julio en Tucumán la Convención Regional del NOA, que se realizará en el hotel Sheraton en el marco de las actividades por el 90° aniversario de la entidad.
El dirigente de la entidad participará, junto con el gobernador Osvaldo Jaldo y especialistas, en un encuentro en el que se abordará la situación crítica de las empresasconstructoras del Norte Argentino, afectadas por la caída de la actividad y la paralización de la obra pública dispuesta por el gobierno de Javier Milei, entre otros factores.
"En la Argentina, la situación general de la construcción es mala. Diría que estamos en los niveles más bajos de construcción que hemos tenido, tanto en obras públicas como privadas, especialmente en la obra pública. Nunca hemos llegado a un nivel tan bajo de inversión en obra pública en la Argentina, lo que resulta sumamente extraño", sostuvo Mario Nahas, titular de Camarco Tucumán, a cargo de la organización del evento.
Según explicó, la reducción de la inversión en infraestructura afecta directamente la competitividad del país. "Si queremos sacar zonas pobres del país, tenemos que igualar las condiciones de comercio de la zona centro con la zona norte y la zona sur. Eso significa mejorar la infraestructura, no solamente los caminos. Tenemos que viabilizar las vías férreas y la comunicación fluvial, donde los costos de transporte bajan considerablemente", afirmó.
Nahas señaló, como uno de los ejemplos, que el norte enfrenta sobrecostos logísticos que limitan la competitividad. "En nuestra región, sacar un producto al exterior tiene un costo de transporte cercano al 8% o 9%, cuando no tendría que superar el 3% o el 4%. Estamos duplicando o triplicando esos valores. ¿Cómo mejoramos eso? Con vías férreas en condiciones. No hablo de trenes bala, sino de velocidades de carga de 80 o 90 kilómetros por hora que permitan asegurar la llegada de la mercadería a los puertos", indicó.
El referente también defendió el rol de la obra pública como herramienta para impulsar la economía. "La construcción es la forma más rápida que un gobierno tiene para hacer llegar recursos a la clase menos pudiente. Su dinamización es inmediata. Uno no entiende las políticas que se centran en el cierre de las obras públicas, que no son un gasto, sino una inversión. El desarrollo de la infraestructura es una inversión para el país y debemos verlo como tal", remarcó.
"Situación malísima"
Aseguró que la situación de las empresas constructoras “es malísima” y que el sector ha acumulado una década de dificultades. "Prácticamente venimos de 10 años en estado de alerta. Se largaron en los últimos años muchas obras, pero no se pagaron. El gobierno anterior dejó una deuda aproximada de U$S600 millones con las empresas por proyectos nacionales. Recién ahora las empresas están por cobrar mediante un bono", afirmó.
Además, señaló que continúan paralizadas numerosas obras de infraestructura. "Hablo de obras hídricas, de Vialidad Nacional y de muchos proyectos que quedaron frenados. Algunas no se van a continuar y sobre otras todavía no existe un panorama cierto de cómo se va a reactivar la industria. Eso es lo más preocupante", expresó.
El dirigente consideró que 2026 ya está prácticamente perdido para la obra pública. "Un proceso licitatorio demanda como mínimo cinco meses entre la elaboración del pliego y la adjudicación. Por eso, el año ya está perdido en materia de nuevas obras públicas. Tenemos que mirar hacia adelante, pero no hay un horizonte ni una visualización de que esto vaya a cambiar a nivel nacional ni povincial", advirtió.
Finalmente, sostuvo que, aunque el Gobierno nacional haya decidido no avanzar con nuevas inversiones, existen obras que necesariamente deberán ser afrontadas por las provincias. "Hay sectores que dependen de la provincia y que debemos resolver con urgencia. El agua, las cloacas, las escuelas, las remodelaciones y las ampliaciones tienen que salir de las provincias porque la Nación ya dijo que no habrá fondos para eso. La Cámara siempre sostuvo que hay determinadas obras que deben hacerse cargo las provincias", concluyó.
La Convención Regional NOA pondrá el foco en las necesidades de infraestructura de la región y en el complejo escenario que atraviesa el sector.