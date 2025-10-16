Secciones
Política

Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

El funcionario envió al tradicional evento de Mar del Plata un mensaje grabado, ya que se encuentra en Washington por la Asamblea del FMI y el Banco Mundial.

Luis Caputo. Luis Caputo. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, envió un mensaje grabado dirigido a los empresarios que participan en el Coloquio de IDEA y  reivindicó las políticas económicas aplicadas desde el inicio de la administración de Javier Milei.

Destacó que la Argentina logró dejar atrás un modelo basado en el déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria, un esquema que provocaba “la depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios”.

“Nos hemos dedicado a arreglar estas distorsiones y pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default, como se hizo en el pasado. Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible”, remarcó.

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el país logró estabilizar la macroeconomía y alcanzar el tan ansiado equilibrio fiscal, algo que “no se conseguía hace un centenar de años”. 

Además, destacó la reducción de la inflación a niveles “más normales”, aunque admitió que los precios todavía se mantienen altos, con una tendencia que “va a converger hacia las inflaciones internacionales”.

El ministro también aseguró que la pobreza se redujo en más de 26 puntos, lo que calificó como un “objetivo fundamental”, y resaltó la recuperación del salario real junto con una baja de impuestos. “Está claro que este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, expresó.

La segunda etapa: reformas laboral y tributaria

Caputo anticipó el inicio de una segunda fase de reformas estructurales, centradas en los ámbitos laboral y tributario. “La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes -los empresarios- son los primeros en padecer. Esa es la razón por la cual el empleo no crece desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil”, planteó. 

En cuanto a la reforma tributaria, explicó que el objetivo será eliminar impuestos distorsivos, reducir otros y simplificar el sistema, además de fomentar el ahorro interno. “El Gobierno ya no tiene déficit fiscal; todo ese ahorro se va a canalizar hacia la inversión del sector privado”, precisó.

“La competitividad no depende de una moneda débil”

El ministro también fue enfático al rechazar la idea de que la competitividad argentina deba estar atada a una devaluación. “Considero arcaico pensar que la única forma de que Argentina sea competitiva es con una moneda débil. La competitividad debe venir de las desregulaciones, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria y el financiamiento de largo plazo a tasas más razonables”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, Caputo convocó al sector privado a seguir respaldando el proceso de transformación económica. “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Sé que para muchos es difícil. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos”, finalizó.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Macri le pidió al Gobierno que tras las elecciones convoque al diálogo: “Humildad y honestidad”

Macri le pidió al Gobierno que tras las elecciones convoque al diálogo: “Humildad y honestidad”

Elecciones 2025: Milei visita Chaco y Corrientes para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025: Milei visita Chaco y Corrientes para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

Francos apuntó contra Santiago Caputo: “Hay algunos que asesoran y no tienen responsabilidades”

Francos apuntó contra Santiago Caputo: “Hay algunos que asesoran y no tienen responsabilidades”

Un candidato kirchnerista se negó a definir a Venezuela como una dictadura

Un candidato kirchnerista se negó a definir a Venezuela como una dictadura

El Gobierno salió a aclarar los dichos de Trump: “Si en el 2027 Argentina retrocede, EEUU dejará de apoyarnos”

El Gobierno salió a aclarar los dichos de Trump: “Si en el 2027 Argentina retrocede, EEUU dejará de apoyarnos”

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
3

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
4

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
5

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
6

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Más Noticias
Cambios en la Ley de Biocombustibles: fuerte cruce entre productores de bioetanol y automotrices en el Senado

Cambios en la Ley de Biocombustibles: fuerte cruce entre productores de bioetanol y automotrices en el Senado

Extienden la concesión de la Terminal de Ómnibus hasta abril de 2026

Extienden la concesión de la Terminal de Ómnibus hasta abril de 2026

Patricia Bullrich arengó al Gordo Dan: “Prepárense que después les toca gobernar a ustedes

Patricia Bullrich arengó al Gordo Dan: “Prepárense que después les toca gobernar a ustedes"

Murió en vivo el candidato radical Hernán Damiani durante un debate en streaming en Misiones

Murió en vivo el candidato radical Hernán Damiani durante un debate en streaming en Misiones

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino

Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Comentarios