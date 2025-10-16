Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

“La competitividad no depende de una moneda débil”

El ministro también fue enfático al rechazar la idea de que la competitividad argentina deba estar atada a una devaluación. “Considero arcaico pensar que la única forma de que Argentina sea competitiva es con una moneda débil. La competitividad debe venir de las desregulaciones, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria y el financiamiento de largo plazo a tasas más razonables”, afirmó.