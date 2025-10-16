Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, envió un mensaje grabado dirigido a los empresarios que participan en el Coloquio de IDEA y reivindicó las políticas económicas aplicadas desde el inicio de la administración de Javier Milei.
Destacó que la Argentina logró dejar atrás un modelo basado en el déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria, un esquema que provocaba “la depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios”.
“Nos hemos dedicado a arreglar estas distorsiones y pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default, como se hizo en el pasado. Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible”, remarcó.
Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el país logró estabilizar la macroeconomía y alcanzar el tan ansiado equilibrio fiscal, algo que “no se conseguía hace un centenar de años”.
Además, destacó la reducción de la inflación a niveles “más normales”, aunque admitió que los precios todavía se mantienen altos, con una tendencia que “va a converger hacia las inflaciones internacionales”.
El ministro también aseguró que la pobreza se redujo en más de 26 puntos, lo que calificó como un “objetivo fundamental”, y resaltó la recuperación del salario real junto con una baja de impuestos. “Está claro que este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, expresó.
La segunda etapa: reformas laboral y tributaria
Caputo anticipó el inicio de una segunda fase de reformas estructurales, centradas en los ámbitos laboral y tributario. “La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes -los empresarios- son los primeros en padecer. Esa es la razón por la cual el empleo no crece desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil”, planteó.
En cuanto a la reforma tributaria, explicó que el objetivo será eliminar impuestos distorsivos, reducir otros y simplificar el sistema, además de fomentar el ahorro interno. “El Gobierno ya no tiene déficit fiscal; todo ese ahorro se va a canalizar hacia la inversión del sector privado”, precisó.
“La competitividad no depende de una moneda débil”
El ministro también fue enfático al rechazar la idea de que la competitividad argentina deba estar atada a una devaluación. “Considero arcaico pensar que la única forma de que Argentina sea competitiva es con una moneda débil. La competitividad debe venir de las desregulaciones, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria y el financiamiento de largo plazo a tasas más razonables”, afirmó.
En el cierre de su mensaje, Caputo convocó al sector privado a seguir respaldando el proceso de transformación económica. “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Sé que para muchos es difícil. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos”, finalizó.