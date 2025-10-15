Coloquio de IDEA: "Queremos que las empresas de Argentina se coman el mundo", dijo Adorni

El vocero señaló que “esta es una oportunidad histórica, la oportunidad de salir finalmente del pantano en el que cien años de malas decisiones nos dejaron”, y se refirió al objetivo de gestión como “una Argentina grande, capaz de pararse por sí misma en el concierto de las naciones, a la que el mundo libre mire con respeto y admiración; un país al que todos quieran emular, ir a vivir y desarrollar sus negocios”. Y concluyó: “Tenemos frente a nosotros un deber generacional: terminar este proceso de reformas para hacer a la Argentina grande nuevamente. De una vez y para siempre”.