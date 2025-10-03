Secciones
Coloquio de IDEA: foco en las reformas estructurales para ganar competitividad
Hace 2 Hs

Las reformas estructurales que necesita la Argentina para revertir la actual coyuntura económica serán los ejes del 61 Coloquio de IDEA que se realizará entre el 15 y el 17 de este mes en Mar del Plata. Las modificaciones en temas impositivos, laborales y la construcción de un marco institucional sólido y serio que incluya a la Justicia, estarán en el centro del debate de un encuentro empresarial del que participarán un millar de hombres de negocios.

Santiago Mignone, presidente de IDEA subrayó que “si bien las empresas deben ganar competitividad en sus procesos internos, es importante que el Estado se involucre en temas clave como el impositivo”. Durante una conferencia de prensa, destacó que las propuestas de cambio deben sostener el equilibrio fiscal, el cual “valoramos y sostenemos”

“Todo lo que proponemos no debe poner en juego el equilibrio fiscal, otra condición que consideramos necesario, aunque no es suficiente”, señaló Mignone. El empresario puso el foco en trabajar “en la informalidad impositiva y combatir la evasión”. Entre los impuestos concretos a discutir marcó “las retenciones, ingresos brutos, impuestos al cheque y las tasas municipales”.

Baja de impuestos

“Nos gustaría ver baja de gasto en los Estados subnacionales para que se pueda avanzar en la baja de impuestos”, añadió.

Mignone también ponderó una discusión acerca de “la simplificación del sistema tributario”. El empresario también insistió en que es necesario que la Argentina discuta la reforma de la Ley de Coparticipación porque “es un mandato constitucional que está incumplido”. Luciana Paoletti, directora Ejecutiva de IDEA se enfocó en los cambios que necesita el sistema laboral dado que “el empleo no crece en forma privada y la productividad es baja”. La ejecutiva marcó como eje bajar la informalidad y reducir los altos costos salariales.

