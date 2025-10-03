Coloquio de IDEA: foco en las reformas estructurales para ganar competitividad

Las reformas estructurales que necesita la Argentina para revertir la actual coyuntura económica serán los ejes del 61 Coloquio de IDEA que se realizará entre el 15 y el 17 de este mes en Mar del Plata. Las modificaciones en temas impositivos, laborales y la construcción de un marco institucional sólido y serio que incluya a la Justicia, estarán en el centro del debate de un encuentro empresarial del que participarán un millar de hombres de negocios.