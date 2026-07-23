Se confirmó el cronograma de pago para empleados estatales en Tucumán

Resumen para apurados
- La Tesorería General de Tucumán confirmó el cronograma de pago de haberes de junio para empleados estatales, que se abonará en dos etapas entre el 30 de julio y el 8 de agosto.
- El pago se dividirá en dos instancias: un anticipo del 20% comenzando el 30 de julio con Salud y otros entes, y el 80% restante complementario del 5 al 8 de agosto.
- Este esquema escalonado busca garantizar el cobro progresivo para miles de trabajadores públicos provinciales, priorizando sectores clave como Salud y Seguridad.
La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a los haberes de junio para los empleados estatales tucumanos.
Según se informó, el depósito se realizará en dos etapas: primero se abonará la parte proporcional del salario y, posteriormente, se completará con el pago complementario.
Los primeros trabajadores en tener disponibles sus haberes en los cajeros automáticos serán los pertenecientes a áreas como Salud, Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Ipla y Ersept, entre otros sectores de la administración pública provincial.
Parte proporcional (20%)
Jueves 30 de julio
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
Viernes 31 de julio
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Sábado 1 de agosto
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria (80%)
Miércoles 5 de agosto
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Jueves 6 de agosto
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Viernes 7 de agosto
- Comunas Rurales
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
Sábado 8 de agosto
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)