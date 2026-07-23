El consumo no repunta: cayeron las ventas en supermercados y mayoristas durante mayo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar señales de debilidad durante mayo, al registrar caídas interanuales del 0,7% y del 2,3%, respectivamente. En contraste, los centros de compras exhibieron un crecimiento del 11,9% frente al mismo mes del año pasado.