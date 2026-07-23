El consumo no repunta: cayeron las ventas en supermercados y mayoristas durante mayo

Resumen para apurados
- En mayo, las ventas en supermercados y mayoristas de Argentina cayeron 0,7% y 2,3% interanual por la debilidad del consumo, según reportó este jueves el Indec.
- Con este resultado, los supermercados acumulan cinco meses de bajas interanuales y los mayoristas cuatro. En contraste, las ventas en los shoppings crecieron un 11,9%.
- Los datos reflejan la persistente retracción del gasto masivo en bienes esenciales, aunque el repunte en shoppings anticipa una posible reactivación en otros rubros.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar señales de debilidad durante mayo, al registrar caídas interanuales del 0,7% y del 2,3%, respectivamente. En contraste, los centros de compras exhibieron un crecimiento del 11,9% frente al mismo mes del año pasado.
Con estos resultados, las ventas en supermercados acumulan cinco meses consecutivos de retrocesos interanuales, mientras que los autoservicios mayoristas encadenan cuatro meses en terreno negativo.
Pese a la baja interanual, el índice de ventas totales en supermercados registró un incremento del 0,9% respecto de abril, mes que había cerrado con una suba del 0,8%.
Sin embargo, el balance de los primeros cinco meses de 2026 continúa siendo desfavorable. Entre enero y mayo, las ventas acumulan una caída del 2,8% en comparación con el mismo período de 2025.
Mayoristas: también crecieron frente a abril, pero siguen por debajo de 2025
En los autoservicios mayoristas se observó un comportamiento similar. Durante mayo, las ventas crecieron un 2,3% respecto del mes anterior, aunque la comparación interanual arrojó una baja del 2,3%.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el sector registra una disminución del 3% frente al mismo período del año pasado.
Los shoppings cortaron 11 meses de caídas
La nota positiva del informe del Indec llegó desde los centros de compras. Las ventas crecieron un 11,9% interanual en mayo, un resultado que puso fin a una serie de once meses consecutivos de bajas.
Además, en la comparación mensual, las operaciones aumentaron un 3,1% respecto de abril. No obstante, el repunte todavía no alcanza para revertir el desempeño del año, ya que entre enero y mayo las ventas en shoppings acumulan una caída del 2,1%.