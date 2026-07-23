Fitch respaldó el plan financiero de Milei, pero advirtió que el BCRA deberá reforzar la compra de dólares

Luego de que Moody's mejorara la calificación de la deuda argentina, otra firma internacional, Fitch Ratings, evaluó el programa financiero diseñado por el gobierno de Javier Milei para afrontar los vencimientos en moneda extranjera de 2026 y 2027. La agencia consideró que la estrategia es proactiva para reducir la incertidumbre sobre el financiamiento, aunque advirtió que exigirá una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA), especialmente durante el próximo año electoral.