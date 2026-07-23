Fitch respaldó el plan financiero de Milei, pero advirtió que el BCRA deberá reforzar la compra de dólares

Resumen para apurados
- Fitch respaldó el plan financiero de Milei en Argentina para cubrir la deuda de 2026-2027, pero advirtió que el BCRA deberá reforzar la compra de dólares para sostenerlo.
- Diseñado por Luis Caputo, el esquema usa créditos, privatizaciones y bonos locales. Sin embargo, para cubrir el remanente, el Tesoro deberá comprarle divisas al BCRA.
- La acumulación de reservas será decisiva ante la presión cambiaria del año electoral en 2027. De ello dependerá la mejora del riesgo soberano y la estabilidad macro.
Luego de que Moody's mejorara la calificación de la deuda argentina, otra firma internacional, Fitch Ratings, evaluó el programa financiero diseñado por el gobierno de Javier Milei para afrontar los vencimientos en moneda extranjera de 2026 y 2027. La agencia consideró que la estrategia es proactiva para reducir la incertidumbre sobre el financiamiento, aunque advirtió que exigirá una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA), especialmente durante el próximo año electoral.
La calificadora valoró que el plan busca atender las necesidades de financiamiento en dólares y disminuir los riesgos asociados a los compromisos de deuda. Sin embargo, remarcó que el fortalecimiento de las reservas internacionales será un factor decisivo para sostener una mejora en la calificación soberana.
“La mejora de los colchones externos será clave para la trayectoria de la calificación soberana tras nuestra mejora de la calificación de Argentina a B-/Estable en mayo”, sostuvo Fitch, según consignó el diario "Ámbito".
El programa presentado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, prevé afrontar los pagos de deuda mediante préstamos de organismos multilaterales, créditos comerciales respaldados por garantías, privatizaciones y nuevas emisiones de bonos en dólares en el mercado local.
Para la agencia, anticipar las fuentes de financiamiento antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 contribuiría a reducir la volatilidad financiera vinculada al calendario político.
Fitch consideró que las necesidades previstas para este año se encuentran razonablemente cubiertas. Según su análisis, la administración libertaria ya colocó los U$S4.000 millones contemplados mediante bonos en dólares en el mercado doméstico y obtuvo otros U$S3.200 millones a través de préstamos bancarios respaldados por organismos multilaterales.
Esos recursos ingresaron antes de los pagos de bonos realizados durante julio, lo que permitió al Tesoro afrontar los vencimientos sin recurrir de inmediato a una emisión en los mercados internacionales.
De cara a 2027
El escenario cambia de cara a 2027. Las necesidades de financiamiento en moneda extranjera pasarán de U$S19.200 millones en 2026 a U$S24.900 millones al año siguiente.
Para cubrir ese incremento, el programa contempla emisiones por U$S5.000 millones en el mercado local, ingresos por privatizaciones por U$S1.500 millones y otros U$S2.000 millones provenientes de fuentes todavía no identificadas, aunque Fitch estimó que esos recursos podrían concretarse.
El Tesoro y dólares del BCRA
El principal foco de preocupación para la calificadora está en la parte del financiamiento que no cuenta con una fuente definida. Según Fitch, ese remanente deberá cubrirse mediante compras de divisas al Banco Central.
De ese modo, el Tesoro pasará a convertirse en un comprador neto de reservas internacionales, en lugar de aportar dólares al balance de la autoridad monetaria.
“El plan de financiamiento del Tesoro para 2026-2027 muestra necesidades residuales de financiamiento en dólares estadounidenses que se obtendrían mediante compras de dólares al Banco Central de Argentina”, explicó la agencia.
En ese contexto, el BCRA deberá adquirir suficientes divisas para compensar las ventas al Tesoro y, además, cumplir con las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Hasta mediados de julio, el Banco Central había comprado U$S12.400 millones, por encima del límite inferior del rango previsto para todo 2026, fijado entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones.
No obstante, Fitch advirtió que la acumulación de reservas suele volverse más compleja durante el segundo semestre, una vez concluida la etapa de mayor liquidación de la cosecha de soja. Como elemento favorable, señaló que la menor dependencia de las importaciones energéticas podría aliviar la demanda de divisas.
El desafío del año electoral
La calificadora proyectó un escenario más exigente para 2027, al considerar que el proceso electoral podría incrementar la demanda privada de dólares, ejercer mayor presión sobre el tipo de cambio y dificultar la acumulación de reservas.
“Dado que el plan de financiación anunciado no incorpora la emisión internacional prevista por el FMI, una mayor acumulación significativa de reservas requeriría otro año de grandes compras del BCRA, similar a las de este año”, sostuvo Fitch.
La agencia también destacó que una mejora estructural de la balanza comercial, impulsada por un mayor superávit energético y el crecimiento de las exportaciones mineras, podría contribuir al fortalecimiento de las reservas.
Sin embargo, advirtió que ese aporte podría verse limitado si la incertidumbre electoral favorece una mayor dolarización de carteras o una depreciación más pronunciada del peso.
Por último, Fitch señaló que la decisión del gobierno libertario de postergar una colocación internacional reduce el costo de los intereses y mejora los indicadores fiscales, aunque también restringe la posibilidad de fortalecer con rapidez la liquidez en moneda extranjera. En ese sentido, concluyó que una mayor disponibilidad de dólares será necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica, mejorar la capacidad de pago de la deuda y sostener la confianza de los inversores.