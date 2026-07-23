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A qué se dedica Valentina, la joven hija “aesthetic” de 20 años de Mario Pergolini

Aunque mantiene un perfil alejado de la televisión, la hija menor de Mario Pergolini comenzó a hacerse un nombre propio y sorprendió con sus logros profesionales del último año.

A qué se dedica Valentina, la joven hija “aesthetic” de 20 años de Mario Pergolini
Foto: Instagram/valennpergo
Por Milagro Corbalán Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Valentina Pergolini, de 20 años e hija de Mario Pergolini, debutó en 2025 en el Teatro Ópera de Argentina en la obra "Despertar de primavera" para iniciar su carrera actoral.
  • Tras ser seleccionada por audiciones de la producción de Fernando Dente, se alejó del perfil mediático de sus hermanos y logró una nominación a los Premios Hugo en 2025.
  • Con la renovación de la temporada teatral hasta 2026, la joven consolidará su perfil como actriz y cantante, marcando su propio camino artístico fuera del legado de su padre.
Resumen generado con IA

Mario Pergolini regresó a la televisión hace ya un año y su éxito sigue siendo indiscutido. Como uno de los conductores más reconocidos de Argentina, sus programas generan repercusiones a diario. Pero el público más reciente poco conoce de su vida personal y es que Pergolini se casó hace años y sigue en pareja con la misma mujer, madre de sus tres hijos, desde hace décadas.

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Tomás, el mayor de los tres hijos de Pergolini, terminó de estudiar la secundaria y siguió de cerca los pasos de su padre. Conduce “Esto no sucedió” en Vorterix, el canal de su padre, y estudia en el Instituto Argentino de Gastronomía. Matías, el segundo de sus hijos, también se quedó en el rango artístico y, además de participar en programas de stream, es DJ.

Los tres hijos nacieron fruto de la relación que Pergolini tuvo con la psicóloga Dolores Galán.

¿A qué se dedica Valentina, la hija de Mario Pergolini?

La menor de los hijos del conductor –y, tal vez, la más parecida a él– es Valentina Pergolini, la única que se dedicó de lleno a la actuación y se animó a subirse a las tablas. Mientras que sus hermanos mayores nacieron en los '90, Valentina se distanció por unos 10 años. Hoy, tiene 20 años y ya incursionó en su primera gran participación en la ficción, pero no en la televisión.

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A fines de abril de 2025, la producción de Fernando Dente anunció al elenco para “Despertar de primavera: el musical que despertó a una generación”. De la mano de Anna, uno de los personajes principales, Valentina hizo su gran debut en el teatro. Después de semanas de audiciones y centenas de participantes, la hija de Pergolini quedó seleccionada para hacer una temporada que se extendió hasta este año.

Su participación en “Despertar de primavera” le valió una nominación en los Premios Hugo como Mejor Intérprete Femenina en Ensamble en septiembre de 2025.

Al quedar seleccionada, Valentina expresó lo importante que era para ella la oportunidad. Emocionada por el elenco con el que compartiría, celebró y aprovechó cada segundo de disfrute y aprendizaje que le dejó esta experiencia. En junio de 2025 estrenó en el Teatro Ópera y se renovó la temporada para el verano de 2026.

El perfil de Valentina Pergolini

La juventud de la muchacha queda explicitada en sus elecciones, preferencias y, sobre todo, en su estética. En su cuenta de Instagram –@valennpergo– comparte principalmente sus salidas en Argentina, sus paseos y encuentros con amigos, parte de su trabajo y sus ensayos y sus recurrentes viajes a Nueva York, una ciudad que ama.

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En su perfil, se presenta como actriz, cantante y aficionada a la danza: “A veces bailo”, explica. En uno de sus videos mostró una coreografía junto a compañeras del estudio de danza “La Estación”: “Lo que me manija bailar”, escribió.

Valentina es una amante de la música y de los festivales de pop, trap y rap. Es seguidora de artistas internacionales como la cantautora estadounidense SZA, el rapero Travis Scott y Bad Bunny. En la escena nacional, asistió a conciertos de Trueno y de Ca7riel y Paco Amoroso en agosto de 2024.

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