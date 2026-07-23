A qué se dedica Valentina, la joven hija “aesthetic” de 20 años de Mario Pergolini

¿A qué se dedica Valentina, la hija de Mario Pergolini?

La menor de los hijos del conductor –y, tal vez, la más parecida a él– es Valentina Pergolini, la única que se dedicó de lleno a la actuación y se animó a subirse a las tablas. Mientras que sus hermanos mayores nacieron en los '90, Valentina se distanció por unos 10 años. Hoy, tiene 20 años y ya incursionó en su primera gran participación en la ficción, pero no en la televisión.