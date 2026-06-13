María Julia Oliván acusó a Mario Pergolini de acoso sexual y reveló episodios con dos ex ministros

Oliván explicó que sus cuestionamientos al conductor no estaban vinculados a declaraciones públicas realizadas años atrás, sino a una experiencia personal. "Yo hice ese comentario no por cómo él hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que yo tuve trabajando en su medio, en su productora Cuatro Cabezas, en el año 2005 en su oficina, en una situación bastante desagradable de acoso sexual", afirmó.