María Julia Oliván acusó a Mario Pergolini de acoso sexual y reveló episodios con dos ex ministros

Resumen para apurados
- La periodista María Julia Oliván acusó este viernes en América TV a Mario Pergolini de haberla acosado sexualmente en la productora Cuatro Cabezas durante el año 2005.
- La periodista detalló que el hecho ocurrió a solas en la oficina de Pergolini y que tras ser despedida de la productora enfrentó trabas laborales por iniciar acciones legales.
- El testimonio visibiliza el acoso sistemático en los medios de comunicación y el impacto a largo plazo de las listas negras para las mujeres que denuncian a figuras de poder.
María Julia Oliván acusó públicamente a Mario Pergolini de haberla acosado sexualmente en 2005, cuando trabajaba en la productora Cuatro Cabezas. La periodista había deslizado esa situación en distintas oportunidades, especialmente después de que el conductor realizara una editorial contra el machismo tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
La revelación fue realizada este viernes durante una entrevista en "SQP", el programa que conduce Yanina Latorre por América TV. Allí, además, ambas protagonizaron una reconciliación luego de los cruces que habían mantenido en los últimos días en redes sociales y medios de comunicación.
"Antes de empezar quiero decirte que yo no quería llevar esto a algo personal", le dijo Latorre a su entrevistada antes de comenzar la conversación.
Oliván explicó que sus cuestionamientos al conductor no estaban vinculados a declaraciones públicas realizadas años atrás, sino a una experiencia personal. "Yo hice ese comentario no por cómo él hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que yo tuve trabajando en su medio, en su productora Cuatro Cabezas, en el año 2005 en su oficina, en una situación bastante desagradable de acoso sexual", afirmó.
La periodista sostuvo que en aquel contexto no existían las condiciones sociales para denunciar este tipo de situaciones. "En ese momento nadie denunciaba ese tipo de cosas", explicó al responder a quienes le cuestionaron por qué no recurrió a la Justicia.
Según relató, tenía 30 años, estaba comprando su primer departamento y atravesaba una situación económica compleja. "Estábamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi primer departamento, estaba endeudada, nadie hacía denuncias. Entonces evalué que esta gente me estaba echando después de que pasó esto. No sabía bien qué hacer", recordó.
Además, señaló que Pergolini la hacía llamar a su oficina a través de un secretario varón. "Solamente estaba con él en una oficina, cuando me mandaba a llamar a través de su secretario varón, porque jamás quiso tener una secretaria mujer, por lo que ya sabemos, que no le gustaba trabajar con mujeres", acusó.
Durante la entrevista, Oliván aseguró que antes de ese episodio había atravesado otras situaciones de acoso protagonizadas por dos funcionarios del kirchnerismo de entonces: Aníbal Fernández y Juan José Álvarez.
La periodista señaló que Álvarez le pidió disculpas por lo sucedido y que por ese motivo lo perdonó. En cambio, sostuvo que Fernández nunca se disculpó.
El reencuentro con Pergolini y las dudas sobre su despido
Oliván contó que volvió a cruzarse con Pergolini tiempo después en un banco. "Yo no pretendía saludarlo y él me dijo: 'si nos hacemos los boludos no nos vamos a saludar nunca'", recordó.
También relató que coincidieron posteriormente en programas de Jorge Lanata y de Dante Gebel, aunque aseguró que nunca hablaron sobre el tema.
La periodista reconoció además que no había pensado en denunciarlo ni cuando comenzó a instalarse el movimiento Me Too.
Respecto de su salida de Cuatro Cabezas, afirmó que siempre le resultó extraño el motivo de su despido. "Pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal", sostuvo. Según relató, la explicación que recibió fue que el programa en el que trabajaba dejaría de emitirse, algo que luego comprobó que no era cierto.
"Cuando me despiden, me dicen que no sale más el programa, cosa que era mentira porque siguió un montón de años más. Me dijeron que tenía que trabajar hasta tal día, me hicieron grabar todos los offs de más o menos 20 programas", cuestionó.
La periodista también denunció que, tras ganar un juicio contra Cuatro Cabezas, sufrió dificultades para conseguir empleo. Según contó, en distintas oportunidades quienes evaluaban contratarla le mencionaban la demanda judicial que había iniciado contra la productora.
"Me acaba de llamar Diego Gebel. Me contó y me mandó por mail el juicio que vos mandaste", recordó que le decían durante procesos de selección laboral. "Me pasé 10 años dando explicaciones. Terminé tan agotada", lamentó.
Sin embargo, aseguró que esa experiencia terminó impulsándola a desarrollar sus propios proyectos profesionales. "Yo creé Border diciendo: 'yo no quiero depender más de estos hijos de puta'. A mí me fortaleció", expresó.
Reconciliación en vivo con Yanina Latorre
La entrevista concluyó con un acercamiento entre Oliván y Latorre, luego de los enfrentamientos públicos que ambas habían protagonizado en los últimos días.
"Celebro que lo hayas hecho y te agradezco que me hayas llamado, mi intención no era que nos pongamos a putear por Twitter porque yo en ningún momento creo haberte agredido y si lo hice te pido disculpas", le manifestó la conductora de América TV.
"Te agradezco, gracias por el espacio", respondió Oliván, dando por terminado el conflicto.