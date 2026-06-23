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“Sos buena, ¿eh?”: Pergolini irónico por los modestos inicios de Andrea Frigerio en la actuación

La actriz recordó con humor sus inicios en la publicidad, donde debutó como "doble de manos" en un anuncio de pañales y su rostro jamás salió al aire.

Pergolini recordó el primer trabajo de Andrea Frigerio en la publicidad.
Pergolini recordó el primer trabajo de Andrea Frigerio en la publicidad. Foto: ElTrece
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mario Pergolini ironizó este lunes en eltrece sobre los inicios de Andrea Frigerio, quien debutó como doble de manos en un comercial por necesidad económica.
  • A los 20 años y estudiando biología, Frigerio buscaba ingresos y aceptó el rol de doble de manos en un aviso de pañales, donde su rostro nunca salió al aire.
  • El divertido cruce televisivo resalta el contraste entre los difíciles comienzos de los artistas y su consolidación actual en el espectáculo argentino.
Resumen generado con IA

Pese a sus décadas en el mundo del modelaje y la actuación, no todo fueron éxitos y vida con estilo para Andrea Frigerio. Este lunes, la actriz se convirtió en víctima del archivo que guarda ElTrece. En entrevista con Mario Pergolini en “Otro día perdido”, quedó expuesta por su primer trabajo. La ridícula historia y la divertida primera aparición de Frigerio en un comercial hicieron que el conductor se dirigiera a ella con ironía y hasta poniendo en cuestionamiento, entre bromas, el talento de la actriz.

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El primer comercial de Andrea Frigerio

La vida de los castings puede ser agotadora. Decenas de convocatorias y audiciones pueden quedar en la nada. Más en Buenos Aires, donde el talento abunda. Cansada de tanta prueba para nada, decidió renunciar a sus intentos. Pero al comunicárselo a su representante, se apiadó de ella y le dio su primer trabajo.

“Hay que decir: lo humilde de tus primeros comienzos en el cine publicitario”, introdujo Pergolini y presentó el breve comercial de pañales en el que aparecían las Trillizas de Oro. “Vamos a verlo de vuelta, la idea es buscar a Frigerio en este aviso”, desafió el conductor. Pero, después de dos reproducciones de la publicidad, la cara de Frigerio no aparecía.

La breve e incipiente participación de Frigerio fue como modelo de manos. No debía modelar, sino tocar y estirar el pañal para que se enfocaran solo parcialmente sus manos. “No sé si te diste cuenta que hay dos tomas”, destacó ella después de ver el corto. “Ah! ¡Sos buena, ¿eh?!”, le respondió Pergolini, irónico y burlón.

El primer trabajo de Andrea Frigerio

A los 20 años, ya con su primer hijo y aún estudiando biología en la facultad, Frigerio necesitaba sus primeros ingresos. Los castings se presentaban como una oportunidad, aunque no por mucho. La demanda de preparación de las pruebas de actuación representaban demasiado gasto y tiempo perdido para la actriz, lo que la llevó a querer desistir.

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“Iba a la facultad, nació Tomy y fui a una agencia para hacer de extra, quería hacer unos mangos”, contó. “Iba a los castings y no quedaba, llamé a mi agente y le dije: ‘No me llames más’. Le di lástima”, recordó y fue allí cuando recibió su primer trabajo. Al llegar a la cita, desconocía para qué la habían convocado, por lo que una asistente de producción le pidió que le mostrara sus manos: “Ah, sos vos, la doble de manos”, le dijo.

“Yo pensé que estaba al aire, que me estaban filmando a mí”, se sinceró después, causando carcajadas entre los presentes, porque su cara nunca salió en el comercial.

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