“Sos buena, ¿eh?”: Pergolini irónico por los modestos inicios de Andrea Frigerio en la actuación

Pese a sus décadas en el mundo del modelaje y la actuación, no todo fueron éxitos y vida con estilo para Andrea Frigerio. Este lunes, la actriz se convirtió en víctima del archivo que guarda ElTrece. En entrevista con Mario Pergolini en “Otro día perdido”, quedó expuesta por su primer trabajo. La ridícula historia y la divertida primera aparición de Frigerio en un comercial hicieron que el conductor se dirigiera a ella con ironía y hasta poniendo en cuestionamiento, entre bromas, el talento de la actriz.