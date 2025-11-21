“Lo voy a echar yo”: Migue Granados habló sobre la salida de Fer Dente de “Olga”

Con apenas dos años cumplidos, “Olga” no deja de aparecer envuelta en la polémica del streaming argentino. En los últimos días, en medio de los rumores sobre ventas del canal, también surgieron rumores sobre la baja de una de sus figuras. Por eso “Puro Show” fue directo a la fuente y consultó con Migue Granados si el actor dejará su programa.
En primer lugar, el conductor de “Soñé que volaba” negó que el canal estuviera en venta, pero no negó la posibilidad de hacerlo a largo plazo. Incluso insinuó que, de hecho, hay planes para hacerlo en algún momento. “La venta no es verdad. Pero igual si fuese así, no tendría nada de malo y yo diría: ‘Sí, es verdad, mejor’”, dijo en su tono relajado característico.
También negó que los negocios de los programas de “Olga” no estuvieran resultando en ganancias. “Si no dieran los números, haríamos menos cosas, no más. Y estamos bien, estamos bárbaros –señaló–. Hemos tenido ofertas de un montón de personas: empresarios y todo”. Además, aseguró que si alguien le ofreciera dinero por la parte del programa que le corresponde, no dudaría en aceptarlo.
¿Migue Granados corrió a Fer Dente?
La polémica entre Fer Dente y Granados empezó con el anuncio de Angie Balbiani, una de las panelistas de “Puro Show” que anticipó que el actor dejaría de participar de “Paraíso Fiscal”. “Está cansado y decidió dejar su programa”, había dicho la panelista sobre Dente, para luego agregar que se trataba de un cansancio físico. “Arranca a las seis de la mañana hasta las ocho y le ofrecieron ser el productor de Hairspray”, contó.
Por su parte, Dente no descartó irse de “Paraíso fiscal”, pero tampoco aseguró su continuidad. “No es algo que esté cerrado, en diciembre terminamos… pero yo nunca hice el verano. El 8 de enero estreno ‘Company’ en el teatro y me subo al escenario ahora”, manifestó.
En el mismo orden de sus chistes ácidos, Granados se refirió a la posible salida de Dente. “No (se va) que yo sepa. Quizá todavía no estoy al tanto yo. Qué loco que Angie lo sepa antes, pero bueno. Ahora lo voy a despedir, entonces. Lo voy a echar yo, por lo que dijo Angie”, cerró el productor.