"No se dejen llevar por las mentiras": "Chiqui" Tapia salió al cruce de las teorías conspirativas tras la final

El presidente de la AFA dejó en claro que no comparte las versiones que hablan de supuestas influencias externas en el resultado y sostuvo que España fue un justo vencedor. "No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias", escribió.