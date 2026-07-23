Copa del Mundo

"No se dejen llevar por las mentiras": "Chiqui" Tapia salió al cruce de las teorías conspirativas tras la final

El presidente de la AFA pidió terminar con las especulaciones, valoró el trabajo del plantel y destacó el recorrido de la selección argentina.

RESPALDO. Claudio Tapia defendió al plantel, reconoció la superioridad de España y rechazó las teorías conspirativas tras la final del Mundial.
RESPALDO. Claudio Tapia defendió al plantel, reconoció la superioridad de España y rechazó las teorías conspirativas tras la final del Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de la AFA, Claudio Tapia, rechazó en redes sociales las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.
  • Tapia reconoció la superioridad de España, pidió no dejarse llevar por mentiras que buscan desestabilizar y valoró el esfuerzo del plantel dirigido por Scaloni.
  • El mensaje busca dar vuelta la página tras la derrota mundialista, proteger la estabilidad del seleccionado argentino y proyectar la continuidad del trabajo a futuro.
Resumen generado con IA

A tres días de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para respaldar al plantel, reconocer el mérito del nuevo campeón y responder a las teorías conspirativas que comenzaron a circular tras el partido decisivo.

El presidente de la AFA dejó en claro que no comparte las versiones que hablan de supuestas influencias externas en el resultado y sostuvo que España fue un justo vencedor. "No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias", escribió.

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El mensaje contra las "operaciones"

En otro tramo de la carta, Tapia defendió el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni y remarcó que alcanzar una nueva final mundialista sigue siendo un logro de enorme valor. "Perdimos una final, pero seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo", expresó.

El dirigente también apuntó contra quienes alimentaron versiones sobre presuntas maniobras alrededor del seleccionado. "No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol", afirmó. Finalmente, cerró con un mensaje optimista de cara al futuro: "Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre".

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