¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Resumen para apurados
- La Selección Argentina de Scaloni disputará dos amistosos en la fecha FIFA de septiembre-octubre, tras el cierre del Mundial 2026, con rivales y sedes aún por confirmar.
- La AFA define la logística buscando repetir el festejo local post Qatar 2022, cuando el plantel celebró en el país ante Panamá y Curazao tras la consagración.
- Al estar clasificada al Mundial 2030, la Selección no jugará Eliminatorias tradicionales, lo que obligaría a Conmebol a crear un nuevo torneo tipo Nations League.
Con la efervescencia tras el cierre del Mundial 2026, los hinchas no tendrán que esperar demasiado para ver nuevamente en acción a la Selección Argentina, ya que el equipo conducido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en la ventana oficial de la FIFA, que se desarrollará entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.
Si bien las fechas exactas, las sedes y los oponentes aún no se han oficializado, la planificación definitiva está estrechamente ligada a los próximos pasos que definirá en los próximos días la AFA, aunque no sería descabellado que intenten replicar el modelo de éxito implementado en marzo de 2023.
En aquella oportunidad, justo después de la histórica consagración en Qatar, se programaron dos amistosos, ante Panamá en el Estadio Monumental y frente a Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, permitiendo que el plantel celebrara de cerca con su gente.
¿Cuándo comienzan las Eliminatorias para el Mundial 2030?
Mirando a largo plazo, el panorama de la Selección de cara al Mundial 2030 se presenta con más incógnitas que certezas. Al estar garantizada su participación como coanfitriona de los partidos de inauguración, junto a Uruguay y Paraguay, en un torneo que tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal—, la albiceleste ya tiene su boleto asegurado.
Este escenario altera por completo el sentido de las Eliminatorias Sudamericanas tradicionales. Tomando como referencia los cupos otorgados para el Mundial 2026, la Conmebol evalúa reestructurar su calendario de clasificación. Para evitar una competencia que pierda atractivo deportivo, cobra fuerza la posibilidad de implementar un certamen al estilo de la Nations League europea, garantizando así partidos de alto nivel de cara a la Copa América 2028.