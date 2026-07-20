Mundial 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La FIFA estipula una fecha doble en el calendario, antes de fin de año.

VOLVER A EMPEZAR. La Selección Argentina deberá disputar dos amistosos entre septiembre y octubre, aunque se desconocen las fechas, las sedes y los rivales.
VOLVER A EMPEZAR. La Selección Argentina deberá disputar dos amistosos entre septiembre y octubre, aunque se desconocen las fechas, las sedes y los rivales. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina de Scaloni disputará dos amistosos en la fecha FIFA de septiembre-octubre, tras el cierre del Mundial 2026, con rivales y sedes aún por confirmar.
  • La AFA define la logística buscando repetir el festejo local post Qatar 2022, cuando el plantel celebró en el país ante Panamá y Curazao tras la consagración.
  • Al estar clasificada al Mundial 2030, la Selección no jugará Eliminatorias tradicionales, lo que obligaría a Conmebol a crear un nuevo torneo tipo Nations League.
Resumen generado con IA

Con la efervescencia tras el cierre del Mundial 2026, los hinchas no tendrán que esperar demasiado para ver nuevamente en acción a la Selección Argentina, ya que el equipo conducido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en la ventana oficial de la FIFA, que se desarrollará entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.

Si bien las fechas exactas, las sedes y los oponentes aún no se han oficializado, la planificación definitiva está estrechamente ligada a los próximos pasos que definirá en los próximos días la AFA, aunque no sería descabellado que intenten replicar el modelo de éxito implementado en marzo de 2023.

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

En aquella oportunidad, justo después de la histórica consagración en Qatar, se programaron dos amistosos, ante Panamá en el Estadio Monumental y frente a Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, permitiendo que el plantel celebrara de cerca con su gente.

¿Cuándo comienzan las Eliminatorias para el Mundial 2030?

Mirando a largo plazo, el panorama de la Selección de cara al Mundial 2030 se presenta con más incógnitas que certezas. Al estar garantizada su participación como coanfitriona de los partidos de inauguración, junto a Uruguay y Paraguay, en un torneo que tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal—, la albiceleste ya tiene su boleto asegurado.

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

Este escenario altera por completo el sentido de las Eliminatorias Sudamericanas tradicionales. Tomando como referencia los cupos otorgados para el Mundial 2026, la Conmebol evalúa reestructurar su calendario de clasificación. Para evitar una competencia que pierda atractivo deportivo, cobra fuerza la posibilidad de implementar un certamen al estilo de la Nations League europea, garantizando así partidos de alto nivel de cara a la Copa América 2028.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El emotivo mensaje de Di María para la Selección después de perder la final del Mundial

El emotivo mensaje de Di María para la Selección después de perder la final del Mundial

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El polémico posteo de Rosario Central para felicitar a la Selección: no aparecen Messi ni Scaloni

El polémico posteo de Rosario Central para felicitar a la Selección: no aparecen Messi ni Scaloni

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

Cómo sería el recibimiento de la Selección argentina tras la final del Mundial: las opciones que analiza el Gobierno

Cómo sería el recibimiento de la Selección argentina tras la final del Mundial: las opciones que analiza el Gobierno

Más visto en Mundial 2026
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
2

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
4

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos
6

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Más Noticias
El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

“¿No pensaste en volver?”, el sacerdote que creyó haber cerrado esa puerta

“¿No pensaste en volver?”, el sacerdote que creyó haber cerrado esa puerta

Comentarios