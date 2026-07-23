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Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

"La Fortaleza" es el refugio que Lionel Messi eligió para descansar junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos cada vez que vuelve a Rosario. La propiedad se destaca por sus amplios espacios, su lujo y su diseño pensado para garantizar la privacidad.

Lionel Messi está en Rosario junto a su familia
Lionel Messi está en Rosario junto a su familia Hola
Por Mercedes Mosca Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Tras disputar el Mundial 2026, Lionel Messi se refugió junto a su familia en su mansión 'La Fortaleza' en Funes, Rosario, para descansar tras el torneo.
  • La propiedad de USD 4 millones cuenta con 25 ambientes, cine privado, cochera subterránea para 15 autos y piscina, diseñada para preservar la intimidad.
  • Esta residencia se consolida como el refugio principal de Messi lejos del foco público y el lugar donde planea radicarse al retirarse del fútbol profesional.
Resumen generado con IA

Después de disputar una nueva final con la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a Rosario para disfrutar de unos días de descanso junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. Como ya es habitual tras cada gran competencia, el capitán de la Albiceleste eligió refugiarse en "La Fortaleza", la imponente propiedad que la familia posee en el barrio privado Kentucky, en la ciudad santafesina de Funes.

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La propiedad, concebida como un espacio para privilegiar la privacidad y la vida familiar, es considerada una de las viviendas más exclusivas de la Argentina. Según trascendió en distintas publicaciones, demandó varios años de obra y una inversión cercana a los cuatro millones de dólares.

El refugio que Messi elige cada vez que vuelve a Rosario El refugio que Messi elige cada vez que vuelve a Rosario

Cómo es "La Fortaleza", la casa de Lionel Messi en Funes

La residencia ocupa tres terrenos unificados dentro del barrio privado y fue diseñada para resguardar al máximo la intimidad de la familia Messi. Una frondosa barrera de árboles rodea el predio y dificulta la vista desde las propiedades vecinas.

Leo Messi y Anto Roccuzzo en uno de los jardines de su mansión en Rosario Leo Messi y Anto Roccuzzo en uno de los jardines de su mansión en Rosario

Durante la construcción, el proyecto se desarrolló con un bajo perfil y, de acuerdo con versiones difundidas por distintos medios, contó con la supervisión de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección argentina.

Cochera para 15 autos, cine privado y un sector gamer

Entre los espacios que más llaman la atención figura una cochera subterránea con capacidad para unos 15 vehículos, una característica que también favorece la privacidad de quienes ingresan y salen de la propiedad.

La mansión de Messi en Rosario por dentro La mansión de Messi en Rosario por dentro

La casa, además, cuenta con entre 20 y 25 ambientes distribuidos para combinar la vida cotidiana con espacios destinados al entretenimiento. Entre ellos se destacan un cine privado equipado con tecnología de última generación y un sector recreativo pensado para Thiago, Mateo y Ciro, con videojuegos y áreas de descanso.

Piscina, gimnasio y un espacio para recibir invitados

El exterior de la residencia está dominado por una piscina de grandes dimensiones, que en distintas oportunidades Antonela Roccuzzo describió como "descomunal". La mansión también dispone de un gimnasio con equipamiento profesional, lo que le permite a Messi mantener sus rutinas de entrenamiento durante sus estadías en Argentina.

Otro de los sectores destacados es el espacio independiente destinado a huéspedes, diseñado para que familiares y amigos puedan alojarse con comodidad sin alterar la dinámica cotidiana de la familia.

Después de cada temporada o de competencias internacionales como el Mundial 2026, Lionel Messi suele regresar a Rosario para pasar unos días junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. En ese contexto, "La Fortaleza" se convirtió en mucho más que una casa de descanso. Es el lugar donde el capitán argentino encuentra tranquilidad lejos de la exposición pública y donde proyecta compartir más tiempo con su familia cuando finalice definitivamente su carrera como futbolista.

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