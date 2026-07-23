Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Después de disputar una nueva final con la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a Rosario para disfrutar de unos días de descanso junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. Como ya es habitual tras cada gran competencia, el capitán de la Albiceleste eligió refugiarse en "La Fortaleza", la imponente propiedad que la familia posee en el barrio privado Kentucky, en la ciudad santafesina de Funes.