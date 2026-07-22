¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

El material, divulgado en plataformas oficiales y ampliado con filmaciones de ESPN, expone el clima vivido en las entrañas del estadio. En el centro de la escena sobresale la figura de Lionel Messi, quien encabezó una arenga enfocada en mantener la calma y la concentración en la antesala al partido. Inmerso en el ambiente de máxima tensión que envuelve a una final del mundo frente a España, el capitán tomó la palabra en la puerta del vestuario para transmitir serenidad a sus compañeros y abstraerlos de cualquier presión externa: “Vamos muchachos, eh. Tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos. Tranquilidad. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Sólo juguemos. Pensemos en jugar, en jugar. Dale”.