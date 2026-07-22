Mundial 2026

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Los primeros recortes fueron empleados para instalar teorías conspirativas, algo que se diluye en poco más de cuatro minutos de video.

EN EL TÚNEL. Lionel Messi camina hacia la cancha, acompañado por Dibu Martinez y Cuti Romero.
EN EL TÚNEL. Lionel Messi camina hacia la cancha, acompañado por "Dibu" Martinez y "Cuti" Romero. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se reveló el video de Lionel Messi liderando la arenga de Argentina antes de la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey contra España para desmentir teorías conspirativas.
  • El capitán pidió calma y enfocarse en jugar, mientras sus compañeros afinaban detalles tácticos en el túnel, desarmando rumores sobre presiones externas.
  • El registro aporta transparencia sobre la intimidad del plantel y destaca el liderazgo de Messi, sirviendo como testimonio histórico del cierre del Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Horas después de la final del Mundial 2026 comenzaron a circular en las redes fragmentos de la intimidad de la Selección Argentina justo antes de ingresar al campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey para enfrentarse ante España. Pero como sucede en estos tiempos, esos recortes fueron empleados para sembrar dudas e intentar instalar teorías conspirativas alrededor de supuestas presiones que debilitaron a la “Scaloneta”, en el partido más importante del torneo.

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El material, divulgado en plataformas oficiales y ampliado con filmaciones de ESPN, expone el clima vivido en las entrañas del estadio. En el centro de la escena sobresale la figura de Lionel Messi, quien encabezó una arenga enfocada en mantener la calma y la concentración en la antesala al partido. Inmerso en el ambiente de máxima tensión que envuelve a una final del mundo frente a España, el capitán tomó la palabra en la puerta del vestuario para transmitir serenidad a sus compañeros y abstraerlos de cualquier presión externa: “Vamos muchachos, eh. Tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos. Tranquilidad. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Sólo juguemos. Pensemos en jugar, en jugar. Dale”.

"'Es por acá', Leo"

Las frases de Messi mantuvieron siempre un tono sobrio, priorizando el enfoque futbolístico por encima de la sobreexcitación. Tras cerrar sus palabras, entre aplausos de sus compañeros, el grupo inició la caminata hacia el túnel bajo la guía del fisioterapeuta Marcelo D’Andrea, quien le marcó el trayecto al rosarino diciendo: “Es por acá, Leo”.

Camino al terreno de juego, el liderazgo del capitán se complementó con una intensa interacción entre los encargados de custodiar el arco argentino. Por eso se puede ver al arquero Emiliano “Dibu” Martínez conversando con Cristian “Cuti” Romero sobre la presión del rival y la salida con pelota dominada: “Son dos y uno, si vos vas para afuera... Con Lamine [Yamal] te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado”.

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A esa conversación sumó su mirada Lisandro Martínez, advirtiendo al arquero sobre las intenciones de los atacantes españoles: “Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?”. El propio marcador central aprovechó el trayecto para inyectarle confianza a Nicolás Tagliafico diciéndole “vamos Nico, los vas a borrar. Los vas a borrar todo el partido”, al tiempo que motivó al “23”: “Vamos, firme en todas, metetelo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh”.

Durante la mayor parte del recorrido, Messi avanzó con gesto firme al frente de la Selección. No obstante, en un tramo del pasillo giró levemente la cabeza hacia la línea defensiva para dar una directiva táctica concreta dirigida al mediocampo: “Cuando pasen, deciles a Leandro [Paredes] y Enzo [Fernández] que no se vayan adelante”.

A pocos metros de pisar el césped donde el conjunto español, dirigido por Luis de la Fuente, terminaría obteniendo el título, el silencio volvió a adueñarse de Argentina hasta que el “Dibu” pronunció una frase final: “Hoy va a ser mi día. Va a ser un día para la historia”.

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